“Il segreto di Tommaso…”. Grande Fratello, Alfonso e Javier spifferano tutto: “Mariavittoria sta con lui solo per quello”. Spunta il gossip estremo nella casa e i protagonisti sono due insospettabili: Alfondo D’Apice e Javier Martinez. È il primo a rivelare all’ex pallavolista che il colpo di scena è avvenuto poco dopo il servizio fotografico natalizio del settimanale Chi. È a questo punto che la Minghetti gli avrebbe rivelato un segreto di Tommaso, facendogli anche capire che lei vorrebbe stare con lui ma che è impossibilitata per via di un clamoroso segreto di Tommy e che quindi è costretta a “portare avanti la relazione”.

A voce bassa Alfonso dice a Javier: “Io avevo sempre visto Jessica spingere per far rimanere insieme MariaVittoria e lui. Avevo dei dubbi e poi mi è stato spiegato che Jessica più che in protezione di MariaVittoria, protegge lui. Tu sai di quella cosa? Io non mi permetto di rivelare nulla“. L’ex pallavolista allora ribatte e commenta: “Sì la roba di lui io la so già. Ma me lo disse proprio lui in primis”.





“Il segreto di Tommaso…”. Grande Fratello, spifferano tutto

E ancora: “Me l’ha detta lui tempo fa e io non ho mai detto nulla ovviamente. Fai bene a non parlarne, è una questione di tatto e rispetto”. D’Apice però non si placa e continua a raccontare riguardo il segreto di Tommy: “No a me no, me l’ha detto lei. Però quando mi diceva ‘mi sento obbligata a stare con lui e rimanere in questa relazione’, uno dei motivi principali era proprio questa cosa. Quando siamo usciti a fare le foto, poi siamo tornati e mi ha detto tutto, ci siamo capiti no?”.

Martinez però non ci sta e afferma che questo ’segreto’ per quanto importante, non è un motivo giusto per restare in una relazione per certi versi ‘tossica’ (da quello che scrivono tantissimi utenti sui social). Dice quindi Javier: : “Vabbè però se lei ci sta per questo… perché continua?”. Alfonso D’Apice è d’accordissimo e gli fa: “Infatti io le ho detto che se lo fa per questa ragione non è onesta con lui e con sé stessa“.

Javier e Alfonso conoscono un segreto di Tommaso, Alfonso rivela che Maria Vittoria gli ha confidato che si sente obbligata a continuare la relazione con lui per via di questo segreto..👀👀#mavier #grandefratello #javi7 #miao#tommavi #shailenzo #zelena pic.twitter.com/rhLDhe2D9x — dr Nikki codhry (@NikitaChou54791) December 27, 2024

Il famoso segreto di Tommaso è che attualmente non ha proprio una situazione facile fuori famigliare

Maria Vittoria poteva stargli vicino come amica sin da quando lo ha saputo

Nessuno le ha detto che doveva starci assieme — Luciagallone (@luciagallone) December 26, 2024

Un utente poi rivela su X: “Il famoso segreto di Tommaso è che attualmente non ha proprio una situazione facile fuori famigliare. Maria Vittoria poteva stargli vicino come amica sin da quando lo ha saputo. Nessuno le ha detto che doveva starci assieme”. Siamo certi che è solo questione di ore e fra poco si scoprirà anche questo super segreto privatissimo di Tommaso.

