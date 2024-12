Da settimane, Helena e Javier sembravano essere diventati due estranei, lontani come non mai. Le vecchie incomprensioni e le nuove dinamiche introdotte dall’arrivo di Chiara e Zeudi avevano costruito un muro difficile da abbattere. La distanza tra loro sembrava ormai definitiva. Tuttavia, il Natale, con la sua atmosfera carica di magia e riflessione, sembra aver contribuito a lenire le tensioni all’interno della Casa del Grande Fratello.

In un momento di tranquillità accanto alla piscina, Helena e Javier hanno finalmente trovato il coraggio di affrontare le questioni rimaste irrisolte. E questa volta il confronto è stato diverso: sereno, sincero e privo di rancori. Helena ha dimostrato una grande maturità, accettando il fatto che Javier non avesse mai provato per lei quelle “farfalle nello stomaco” che sperava.

Grande Fratello, una lettera del padre di Javier riaccende la speranza degli Helevier

Non lo accusa più, ma al contrario ha trovato una certa serenità nell’accettare questa realtà. Si sono scambiati uno sguardo di comprensione, che si è trasformato in un abbraccio amichevole, carico di significato.

È stato Javier, però, a sciogliere definitivamente ogni residuo di distanza con una frase che Helena aveva sempre sperato di sentire: “Non voglio perderti. Come persona non voglio perderti. Sei importante per me”. Parole che hanno fatto brillare gli occhi di Helena, lasciandola visibilmente sollevata e rassicurata.

In serata è arrivata anche una lettera di Mariano, il padre di Javier a far volare i fan di Helena e il pallavolista. Si tratta di una canzone di Gustavo Lima, scritta in portoghese, che secondo alcuni utenti social Mariano avrebbe fatto recapitare nella casa con lo scopo di riavvicinare il figlio alla modella brasiliana”.

la lettera di mariano non è 1 lettera ma 1 canzone d’amore di gusttavo lima

(cantante brasiliano)giavie chiama helena per leggerla e tradurla momento intensissimo sguardi che parlavano giuro il padre é un GENIO sksk ha lanciato tutto ma proprio tutto al figlio mi butto#helevier pic.twitter.com/p6JU2ZNU58 — RØ 🏳️‍🌈⃤── (@impazziR0) December 25, 2024

“La lettera di mariano non è 1 lettera ma 1 canzone d’amore di Gustavo Lima (cantante brasiliano) giavie chiama Helena per leggerla e tradurla momento intensissimo sguardi che parlavano giuro il padre é un GENI, ha lanciato tutto ma proprio tutto al figlio mi butto”, si legge. “Javier avrà colto?”, “Si ha colto benissimo è il 3°avviso che le dà il Grande Mariano”, si legge. Ora i Helevier sognano a occhi aperti, perché sono convinti che il signor Mriano, con quella lettera, abbia voluto aprire gli occhi al figlio su Helena.