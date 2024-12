Natale non propriamente positivo per Javier, che al Grande Fratello ha dovuto comunicare qualcosa che stava partorendo la sua mente, ma che ancora non aveva fatto uscire dalla sua testa. Purtroppo è finita male la sua conoscenza più approfondita con Chiara. Si era già intuito che le cose non stessero andando bene, quando Martinez ha avuto un dialogo con Luca.

Parlando con Calvani, Javier ha detto davanti anche ai telespettatori del Grande Fratello che seguivano la diretta: “Io mi sono buttato più con lei che con Helena, mi piace anche più di Helena. A me piace stare con lei, però dopo essere cresciuta, questa cosa adesso è in stallo, si è fermata. Ho paura che vada a scemare. Il bacio c’è già stato, mi è piaciuto, però. Ho paura di farle del male perché è una ragazza così pura e buona. Lei non sa nulla di questi miei pensieri”.

Leggi anche: “Pure a Natale”. Grande Fratello, scenata tra Shaila e Lorenzo: poi l’annuncio della ex velina





Grande Fratello, Javier tronca con la coinquilina: “Nessuna scintilla”

Javier ha ammesso: “Forse anche baciandola non si è accesa quella luce. Io speravo si accendesse, ma purtroppo non è stato così”. A quel punto il concorrente del Grande Fratello è andato dalla ragazza e le ha detto tutto chiaramente, chiudendo di fatto il loro rapporto più che amichevole: “Alla base di tutto tu mi fai stare bene, sei una donna che mi piace sotto molti punti di vista. Con te sono sempre stato bene. Ma in qualche maniera non è scattata la cosa che doveva scattare“.

Javier ha quindi mollato Chiara dopo appena 10 giorni in cui c’erano stati baci e coccole. Il pallavolista ha aggiunto: “Dopo quello che è successo ieri tra me e te, sarebbe scattata quella cosa, ma questo non è successo, non è che mi aspettavo l’amore, ma almeno qualcosa, un passetto che poteva stimolarmi ad andare avanti. E continuare facendo finta di nulla sarebbe ipocrita e non giusto”. La Cainelli l’ha presa con diplomazia: “Ho capito, non è scattato nulla e io me ne ero accorta. Non ti devi preoccupare“.

#BB26 Chiara: Pensavi la prendessi male?

Javier: Non mi aspettavo questo, son contento che vedo dall'altra parte persona intelligente come sapevo che tu fossi.#GrandeFratello pic.twitter.com/uTjWUVqzIc — #grandefratello (@KumarAdity11455) December 26, 2024

Non mi resta che augurare Buon Natale a tutti #helevierpic.twitter.com/TwsuGbAvnz — BabyAmores💫🇨🇺👠🕊️ (@BabyAmores2) December 26, 2024

Javier ora sta chiudendo con Chiara.



Magicamente dopo che ha ricevuto una lettera in portoghese da parte del padre e che ha letto Helena.#GrandeFratello #shailenzo — Grande Fratello Forum (@gf_forum) December 26, 2024

Chiara Cainelli non ha reagito in maniera clamorosa, visto che anche lei si era appunto fatta la stessa idea di Javier, però la delusione è stata lampante anche nei fan: “Ho visto che c’era qualcosa che non andava, che non eri così coinvolto. Non mi devi convincere di nulla, non penso che mi hai usata o che vuoi un’altra. Ho afferrato il concetto e non metto in mezzo altre persone. Succede, noi non ci siamo conosciuti per come siamo. Siamo partiti subito con le coccoline come due fidanzati, ma per me c’è di più”.