La Vigilia di Natale nella Casa del Grande Fratello si è trasformata in un dramma emotivo per Shaila Gatta, che ha dato vita a una scenata contro Lorenzo Spolverato. Tutto è iniziato quando Lorenzo ha fatto gli auguri di Natale a tutti i coinquilini, tranne che a lei. Il gesto ha scatenato la reazione furiosa dell’ex velina, che si è rifugiata in camera e ha dato sfogo a un monologo tra il drammatico e il comico. In un momento di confidenza con Chiara e MariaVittoria, Shaila ha attaccato duramente Lorenzo, definendolo egoista e incapace di avere una relazione.

“Lui è egoista e deve stare da solo. Se lui è così deve stare solo e non deve proprio vederle le donne, fa soffrire ed è egoista fino all’osso”, ha dichiarato con veemenza. Shaila ha continuato a rimproverare Lorenzo per il suo atteggiamento: “Se lui sa di avere questo problema, non mi doveva fare innamorare. Mi ha fatto passare l’inferno con i mutismi selettivi che fa. Poi mi dice ‘so che ti ho fatto soffrire’. Allora lo sa bene che fa soffrire le persone. Se ne deve andare, non voglio più vederlo”.





Grande Fratello, Shaila: scenata di gelosia su Lorenzo

Nel mezzo del suo sfogo, Shaila non ha risparmiato un’analisi autoironica della propria situazione sentimentale: “Ho seri problemi con gli uomini, attiro i casi umani. Mamma mia, me li cerco tutti io, tutti questi casi umani, non ne posso più. Io sono pazza, mamma mia, me li trovo con il lumicino questi, devo andare in cura presto, devo andare a Lourdes, mandatemi a Lourdes, ho dei gravi problemi”.

Il momento clou della sfuriata è arrivato quando Shaila ha rivolto un appello al suo ex fidanzato, Salvatore “Sasà” Monaco, calciatore di Serie C: “Perdonami Sasà se non ti ho saputo accogliere, ti voglio bene, ma ti verrò a cercare, te lo giuro. Verrò a cercarti fuori da qui Sasà mio. Non ti ho proprio compreso amore mio, stupendo sei”. Con toni pieni di rimpianto, Shaila ha lodato il suo ex: “Lui è un ragazzo meraviglioso che non ho saputo accogliere. Bello, bono, intelligente, fantastico e rispettoso. Io sono proprio matta”.

Shaila non ha risparmiato neanche i coinquilini, accusando Amanda Lecciso di bacchettarla per il linguaggio usato durante i suoi sfoghi: “Nemmeno gli auguri di Natale mi ha fatto. Poi fa le sceneggiate e vuole passare lui per vittima. E poi Amanda mi bacchetta perché dico le parolacce mentre mi sfogo. Sono fin troppo calma, al posto mio la gente esce fuori di testa. Sono scioccata e allibita per come si comporta”. La notte di Natale, anziché portare armonia, ha lasciato emergere conflitti e rimpianti nella Casa del Grande Fratello. La sfuriata di Shaila Gatta ha sottolineato le tensioni irrisolte tra i concorrenti e, al tempo stesso, ha dato uno spaccato ironico e umano delle fragilità emotive della giovane. Il pubblico ora si chiede: ci sarà un chiarimento con Lorenzo o il Natale segnerà la fine definitiva del loro rapporto? Inoltre, Salvatore “Sasà” Monaco risponderà al messaggio di Shaila una volta terminato il reality? Il dramma natalizio di Shaila ha aggiunto una dose di emozioni imprevedibili a questa edizione del Grande Fratello, che continua a sorprendere per i suoi intrecci emotivi.