Entrata inizialmente con discrezione nella casa del Grande Fratello, Mariavittoria Minghetti ha rapidamente conquistato il centro della scena, diventando una delle protagoniste più discusse del programma. Il suo rapporto con Tommaso ha fatto parlare molto, ma sono state le sue interazioni con gli altri concorrenti a generare le dinamiche più accese. In particolare, la sua dura discussione con Shaila Gatta, che sembrava averla allontanata dalla compagna di gioco, si è trasformata in un legame molto forte che, col tempo, le ha viste unite e più affiatate che mai.

Tuttavia, negli ultimi giorni Mariavittoria ha subito una crescente critica da parte del pubblico per il suo atteggiamento nei confronti di Amanda. Infatti ora è il rapporto con la sorella di Loredana Lecciso a essere sotto i riflettori, perché dopo mesi di unione, le due sono improvvisamente scoppiate e rinfacciate alcuni comportamenti. A metterci il carico da novanta anche Jessica Morlacchi, che con la sorella di Loredana Lecciso ha avuto non pochi problemi ultimamente.

Grande Fratello, Amanda litiga con Mavi e tira in ballo Jessica

Nel dopo puntata di lunedì 23 dicembre, Amanda si è intrattenuta con gli altri inquilini e ha parlato di Jessica. Il video su X mostra la conversazione: “Sinceramente se sono più vicina a Luca perché Luca mi ascolta, Jessica non mi ha mai ascoltato nelle mie cose personali o nella mancanza dei miei figli, in una lacrima o mi sia mai stata vicina”, ha detto Amanda agli altri inquilini e in particolare a Mariavittoria.

“FATE UN MONUMENTO A QUESTA GRANDISSIMA D O N N A di AMANDA”, scrive qualcuno. Amanda critica Jessica e il comportamento che ha avuto in questo periodo e senza troppi giri di parole ha detto che la cantante non si è mai preoccupata di lei e non le è mai stata vicina.

“Amanda si sta rivelando… brava. Pensavo fosse una ruffiana, democratica, invece per nulla”, “Brava Amanda asfalta quella stupida di Mavi che parla e poi si nasconde”, “Ma infatti Amanda praticamente è la pattumiera della casa quando non sanno che fare ma dai Jessica amica di merda”, “Brava Amanda…Maria Vittoria e Jessica con lei si sono comportate malissimo, e lei i primi mesi c’è sempre stata per entrambe… #grandefratello”, si legge tra i commenti.