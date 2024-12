“Loro tre… vogliono abbandonare”. Grande Fratello, colpo di scena nella notte: “Ecco perché”. Nella casa più spiata d’Italia è tempo do crisi e il periodo Natalizio di certo non aiuta. Le interazioni tra i concorrenti sono diventate sempre più intricate. L’avvicinamento tra Mariavittoria e Alfonso ha generato gelosie e incomprensioni, non solo con Tommaso ma anche con altri inquilini. Inoltre, le amicizie all’interno della Casa sono state messe alla prova, con confronti accesi e discussioni che hanno evidenziato la fragilità dei legami instaurati.

Ad esempio, Mariavittoria ha espresso difficoltà nel relazionarsi con Amanda Lecciso, percependo un cambiamento nel loro rapporto. Jessica Morlacchi ha svolto un ruolo di mediatrice e confidente all’interno della Casa. Ha offerto supporto emotivo sia a Tommaso che a Mariavittoria, cercando di alleviare le tensioni tra i due. In una conversazione con Mariavittoria, Jessica ha consigliato di riflettere attentamente sulla situazione con Tommaso, suggerendo: “Basta, interrompi questa cosa”.





Nonostante il suo impegno nel sostenere i compagni, Jessica stessa ha vissuto momenti di stress, dovuti alle dinamiche complesse all’interno della Casa. Così, ieri sera, Luca Calvani, Amanda Lecciso e Javier Martinez parlando, hanno tirato fuori un argomento spinoso. Amanda dice: “C’è Jessica che è in forte crisi. Sì è in crisi e vorrebbe andarsene“. Calvani ribatte: “Lo so, ma a me ha detto che non è solo lei in questa situazione. Anche Mavi e Tommy sono in crisi come lei“.

Poi la Lecciso ha spiegato: “Sì lo so, ma vabbè Tommy ha quella cosa“. Amanda si riferisce probabilmente al “segreto” di Tommaso, che riguarderebbe una situazione delicata. Poi l’attore toscano fa la sua previsione: “Però se devo fare una previsione penso che alla fine non uscirà nessuno, ma staremo a vedere“. Amanda decisa dice: “A me invece mi devono proprio sbattere fuori, spalle al led e poi via. Altrimenti non me ne vado“.

Luca: Lei mi ha detto che non è solo lei, anche Mavi e Tommy sono un po in crisi…#GrandeFratello pic.twitter.com/crHlwUdOJQ — #grandefratello (@KumarAdity11455) December 27, 2024

D’altro canto, la stessa Jessica Morlacchi, solo qualche ora prima, a Zeudi Di Palma aveva confidato: “Sto proprio fuori in questo periodo, sono arrivata. Metti i tre mesi e mezzo passati qui dentro, sono fusa, sono davvero arrivata al limite“. La domanda è quindi questa: Jessica, Mariavittoria e Tommaso stanno per uscire? Staremo a vedere, di certo che qualcuno decida di abbandonare nel periodo natalizio ci sta, non sarebbe niente di nuovo.

