Non si è visto al Grande Fratello né si è parlato. Ma ora è arrivata una confessione della diretta interessata che, c’è da scommetterci, farà un sacco di rumore nella prossima puntata del reality. Il pubblico social, nel frattempo, si è già scatenato. Ancora doveva “riprendersi” dal bacio dato di nascosto in camera da letto che è appena stata sganciata un’altra bomba.

Protagonista è Zeudi Di Palma, che dopo un avvicinamento a Helena Prestes, la sera di Natale si è lasciata andare con Alfonso D’Apice. La Miss Italia e l’ex Temptation Island sono andati in camera da letto e dopo essersi coperti con un cuscino hanno iniziato a baciarsi, come si è capito dai rumori che emettevano i microfoni. Lo abbiamo raccontato nei dettagli qui sotto.

“Bacio sotto le coperte con lei”: confessa al GF

Poco dopo il bacio con Alfonso, Zeudi ha raggiunto Chiara Cainelli e, come mostra il video, le ha rivelato di essersi baciata anche con Helena Prestes sotto le coperte. Quindi nel giro di 24 ore l’ex Miss Italia ha baciato due concorrenti diversi. Ma del bacio con Alfonso non ha detto niente all’amica.

“Non so, oggi è strana, ma non voglio criticarla – ha esordito parlando con Chiara di Helena – Se vedi è tutto il giorno che non ci stiamo parlando, quindi significa che per lei non è significato nulla? Quello di cui ti ho parlato non è valso nulla allora. Io posso anche cercare di comprendere. Capisco che è donna ed è sempre stata con uomini. Però deve essere consapevole che non può aspettarsi da me dei comportamenti che siano simili a quelli che può darti un uomo. Devo prendere io la situazione in mano? Ok accetto questo consiglio. Ma solo perché lei ha solo avuto esperienze occasionali con donne, mentre io ho avuto delle relazioni. Io sono stata abbastanza chiara, anche se capisco che per me la cosa è più semplice”.

"Si è baciata con me sotto le coperte, ha avuto una attrazione, perché altrimenti non ti saresti avvicinata non mi avresti corteggiata sotto le coperte. Perché è stata lei a venire da me."



Quindi la confessione: “Si è baciata con me sotto le coperte, ha avuto una attrazione, perché altrimenti non ti saresti avvicinata non mi avresti corteggiata sotto le coperte. – ha continuato Zeudi – Perché è stata lei a venire da me. Poi però vedo altri atteggiamenti. Però vabbè adesso vediamo cosa succede“. Il pubblico scioccato dalle queste svolte inaspettate di questi giorni.