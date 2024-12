E il Natale al Grande Fratello regala un colpo di scena clamoroso. A pochi giorni da una puntata infuocata, quella andata in onda lunedì 23 dicembre, è scattato un bacio inaspettato tra due inquilini della casa. Una è Zeudi Di Palma, che in un mese di permanenza al reality di Canale 5 si è presto imposta come grande protagonista. E sembrava aver fatto coppia con Helena Prestes.

E invece, praticamente ventiquattro ore dopo aver confermato di essere interessata alla modella brasiliana, si è appartata con un altro concorrente e in camera da letto ed è scattato il bacio. I due si sono avvinghiati ed hanno cercato di coprirsi con un cuscino, ma i rumori non hanno lasciato spazio a dubbi. E poi lei in un certo senso l’ha confermato.

GF, bacio inaspettato nella casa

“Eh vabbè eccoci qui. Mio Dio, io mi caccio sempre nei guai, è una cosa allucinante. Sono sempre la stessa. Vabbè dai io direi che è meglio se adesso ci andiamo a prendere una tisana“, ha detto Zeudi dopo aver ‘limonato’ con Alfonso D’Apice per alcuni minuti.

I due si conoscevano prima del GF. Nel presentarla Alfonso Signorini aveva detto che tra la Miss Italia e il volto di Temptation Island c’era stata una storia dopo che lui aveva rotto con Federica Petagna, ma in realtà dopo lui aveva minimizzato: “No, non siamo mai stati insieme, nemmeno una frequentazione. Diciamo che c’è stato un bacio, una cosa così, ma nulla di serio e nemmeno una conoscenza“.

Aiuto ma il video integrale è ancora peggio zero sensi di colpa, zero dignità. Un’inculata che ci traumatizzerà a vita #zelena pic.twitter.com/3iFR9guceq — Gio🍻 (@gio__ia_) December 25, 2024

Ma secondo voi zeudi lo dirà ad Helena del bacio con Alfonso o glielo farà scoprire in puntata?

Che tristezza però #grandefratello #zelena — this one's for you✨ (@_MuoriSolo) December 25, 2024

I rumori del video di zeudi e Alfonso sono chiari. Il limone c'è stato. #grandefratello — Ilaria 🌈 (@Ilariacastelli6) December 25, 2024

E a quanto pare la storia si ripete, anche se di recente lei si era avvicinata a Helena e lui a MariaVittoria. Il video del loro bacio ha ovviamente scatenato in pubblico, ora curioso di sapere come la prenderà Helena: “Adesso dice che prenderà l’iniziativa con Helena. Ma pensa che non abbiamo visto il limone di prima con quello?”. “Ecco un altro palo che ci siamo prese”. “Ragazze non cercate giustificazioni o altre interpretazioni, Zeudi ha baciato lui e ha capito di aver fatto una cavolata, e adesso mette le mani avanti cercando di far passare male Helena, dicendo che non si fida per il suo rapporto con Lorenzo. È così palese”. “Mi dispiace solo per Helena, quando lo scoprirà“.