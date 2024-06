Un nuovo amore per Giulia Stabile. La ballerina ha deciso di uscire allo scoperto e di confessare la verità sulla sua vita sentimentale dopo il video di lei con un altro personaggio famoso e amatissimo dal pubblico.

La ballerina di Amici sempre rompe il silenzio su un gossip pazzesco. L’altro protagonista è il ballerino spagnolo Manu Rios. I due sono stata avvistati insieme e filmati alcuni giorni fa a Milano ai margini di un evento dedicato alla moda. “Guardate come sono belli insieme”. Davanti a quelle immagini i fan hanno cominciato già a sognare. Una coppia da favola. Tantissimi i commenti di apprezzamento per questa fantastica storia d’amore.

Giulia Stabile rompe il silenzio sulla sua vita sentimentale

Giulia Stabile ha confermato poco fa di avere un debole per il ballerino spagnolo. Manu Rios è divenuto famoso al grande pubblico grazie alla serie Elite, su Netflix. La ballerina di Amici ha postato un articolo di giornale in cui si parla proprio della storia d’amore tra loro due. Giulia ha aggiunto un proprio commento: “Un nuovo amore? Ma magari”.

Questa uscita ha scatenato i fan, che speravano da tempo di rivedere la loro beniamina di nuovo felice vicina a un nuovo ragazzo dopo la fine della storia con Sangiovanni, nata dentro la scuola di Maria De Filippi.

Oltre alla fama e al successo, Manu Rios e Giulia Stabile hanno molte passioni in comune. Il giovane attore spagnolo infatti ha esordito nel mondo dello spettacolo proprio come ballerino. E come tale partecipò alla versione spagnola di Tu si Quel Vales, arrivando in finale a sfiorare addirittura la vittoria. Manu e Giulia insieme hanno tante cose di cui parlare e da condividere, dato che lei è stata la conduttrice del Tu si Quel Vales italiano.

Manu Ríos and Giula Stabile at the Carrer launch event in Milan today pic.twitter.com/muQLqFoIw9 — Keeping Up With Manu Ríos (@kuwmanurios) June 15, 2024

La ballerina nei mesi scorsi era stata spesso al centro di altri pettegolezzi che riguardavano presunti flirt. SI era parlato ad esempio di una vicinanza con il ballerino di Amici Sebastian. I due si divertono a realizzare video su Tik Tok in cui ballano insieme. In tempi più recenti, invece, si era parlato di una simpatia tra la ballerina e un altro ex di Amici, il cantante Aka7seven.

Secondo le indiscrezioni, tra quest’ultimo e Giulia ci sarebbe addirittura una storia segreta che va avanti dai tempi di Amici. Aka partecipò al talent show di Canale 5 insieme a Giulia e a Sangiovanni. Il cantante ha sempre smentito queste voci in maniera netta, spiegando che ritiene Giulia solo una grande amica.