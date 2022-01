Non è un momento positivo per Gianmaria Antinolfi. L’ex compagno di Belen Rodriguez ha incassato una nuova delusione nei giorni scorsi. Con l’ingresso di Federica Calemme pensava di aver trovato la ragazza giusta. Ma niente. Nonostante gli sforzi degli altri concorrenti per consolarlo Gianmaria ha ceduto allo sconforto. In camera da letto, con la faccia sul cuscino, Gianmaria Antinolfi ha tentato di raccontare tra le lacrime a Miriana Trevisan e Manila Nazzaro, sue due grande amiche nella Casa, i suoi stati d’animo.



E in loro ha trovato un appoggio importante: circondato dal loro affetto e sostegno si è sfogato per la delusione di Federica. Intanto il 18 gennaio si avvicina. In quella data Gianmaria Antinolfi dovrà scegliere se restare o meno nella Casa. Il motivo? Il suo lavoro. A quanto pare l’azienda si sarebbe già fatta sentire per capire cosa vuol fare Gianmaria. E d’altra parte lui stesso era stato sul punto di uscire a dicembre, salvo poi cambiare idea.



“Entro il 18 gennaio dovrà dare una risposta, altrimenti perderà il lavoro” aveva detto Gabriele Parpiglia. Che poi aveva aggiunto il suo punto di vista: “Secondo me perderemo Gianmaria come concorrente”. E nel caso in cui Gianmaria Antinolfi decidesse di lasciare il Grande Fratello Vip per tornare al suo lavoro sono già pronti i possibili sostituti.







Oltre a lui anche Manuel Bortuzzo è dato per uscente. Al loro posto dovrebbero entrare due fratelli, Luca e Gianmarco Onestini. Volti noti al grande pubblico per aver già partecipato a numerosi altri reality. Intanto nelle ore scorse Gianmaria Antinolfi è stato vittima di un piccolo incidente. Si trova a tavola per mangiare e a un certo punto il gieffino si è portato una mano alla bocca e ha piegato la testa.



Come testimoniato da un video finito sui social, Gianmaria aveva mangiato un boccone di cibo bollent che gli è finito di traverso. Dopo aver sorseggiato un po’ di acqua e aver tossito l’allarme è rientrato. “Si è ustionato”, ha detto allarmata Manila, mentre Sophie: “Ma respiri? Gian sputa”. Miriana gli ha consigliato di bere dell’acqua.