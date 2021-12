Si torna a parlare di Giacomo Urtis al GF Vip, dopo la sua prima volta nel reality, ora è arrivata la seconda. E non le manda di certo a dire, il chirurgo dei Vip che davanti a milioni di persone racconta dei particolari scabrosi sul suo privato (e non solo). Nella notte, Urtis ha svelato a Davide Silvestri e Jessica Selassié di essere stato insieme ad un uomo famosissimo, che però è sparito due mesi fa. Queste le sue parole: “Mi sono visto per un mese con una persona molto, molto, molto famosa”.

E ancora Giacomo Urtis: “Un personaggio davvero noto, soltanto che stava esaurito. Mi ripeteva ‘tesoro sei la persona della mia vita, ti assicuro che sei l’uomo per me, dico sul serio’. poi a settembre sparisce. Poi era uno paranoico davvero. Dovevamo mangiare sempre con il bodyguard. Ragazzi ad agosto stava davvero fuori esauritissimo. No tranquillo tesoro che non faccio nomi. Altrimenti se parlo faccio saltare mezza economia italiana e oltre, anche il cinema. Quindi così, capite, è stato molto stancante”.

Ma non è finita qui perché Giacomo Urtis ha fatto una sorta di lista dei suoi ex: non soltanto quindi attori e imprenditori, ma anche tanti calciatori. Poi il gieffino ha detto che questo periodo si sta consolando con un nuovo uomo, che però ha un unico difetto, è già fidanzato. Insomma Urtis sarebbe l’amante: “Adesso che il famoso è sparito sono tornato amante di quell’altro”.





“Sì quello di cui mi sono innamorato a febbraio – spiega Giacomo Urtis – in realtà lui è fidanzato e io sono l’amante. Mi piace. Se amo lui o fare l’amante? No lui! Odio fare l’amante, perché si creano quelle situazioni assurde. Calcola che questo con cui esco controlla il fidanzato come si sposta e lo fa usando l’iPhone e vedendo le telecamere che hanno in casa, io l’ho visto mentre andava a dormire”.

Giacomo che in mondovisione in tutta tranquillità dice che fa l'amante di uno fidanzato ⚰️

"Tanto poi lo lascerà, no?!" #gfvip pic.twitter.com/EIrhn8ummn November 30, 2021

E conclude Giacomo Urtis: “Dite che è meglio fare l’amante? Viva l’amante allora. Comunque poi alla fine se uno ha sempre l’amante alla prima o poi lascerà la persona con cui sta. Poi figurati, a me scrivano calciatori, sportivi, robe pazzesche. C’ho un giro davvero assurdo tesoro”.