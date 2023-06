La storia tra il GF Vip e Sonia Bruganelli stavolta è arrivata al capolinea; le strade dell’opinionista e di Alfonso Signorini si separano dopo due stagioni dense di soddisfazioni e condite, anche, da qualche polemica di troppo. Sonia non sarà la sola a lasciare lo studio della casa più spiata d’Italia, anche Orietta Berti non siederà più sulla poltrona di opinionista. Orietta che proprio nelle ultime ore ha tolto ogni dubbio confessando tutto nel corso di un’intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni.

>“Ha trovato l’amore”. La figlia vip presenta la sua nuova fidanzata: prima foto insieme

“Se tornerò al GF Vip? Ho fatto tante cose negli ultimi mesi, ora voglio concentrarmi sul brano (la nuova canzone realizzata con Rovazzi, ndr). Per l’autunno stiamo valutando le proposte più adatte a me”, ha spiegato. Quanto a Sonia, il suo addio era nell’aria. Anzi, ancora con la trasmissione in corso (molto prima della vittoria di Nikita Pelizon) aveva manifestato di chiudere con il GF Vip.





GF Vip, perché Sonia Bruganelli ha deciso di lasciare il programma

Non prima di indicare come possibili successori Soleil Stasi e Giulia Salemi per le quali, tuttavia, la porta sembra essere chiusa. A proposti do Sonia, scrive Tv Pipol come: “Aveva confermato la sua NON presenza per il terzo anno al Gfvip , avvertendo i vertici Mediaset, i colleghi del team – reality e con gli stessi autori ne aveva parlato ben prima della finale. Esattamente un mese prima. Diversi i motivi su tutti il fatto che Sonia al momento si trova su più produzioni”.

“Una conosciuta ai più: ovvero la nuova e faticosa edizione di Ciao Darwin. Le altre produzioni però sono al momento top secret. Insomma sapeva già che non avrebbe respirato fino a luglio (almeno). Detto ciò per riconoscenza nei confronti dell’azienda e come dice il suo ufficio stampa Sabrina Laganà: ‘Non ci sono, così voi potete organizzarvi, avendo tutto il tempo possibile’. Con la massima trasparenza e senza alcuna minima polemica”.

Sonia, quindi, non avrebbe avuto scelta: costretta a rinunciare per l’impegno, e i tempi, che la nuova edizione di Ciao Darwin richiede. A dimostrazione di come la versione di TV pipol sia veritiera, il fatto che nelle ultime ore Sonia Bruganelli ha condiviso il post in questione nelle sue Instagram stories confermando quindi quanto riporta Pipol Tv.