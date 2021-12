“Me l’ha detto prima di uscire con Delia”. GF Vip, Soleil Sorge inchioda Alex Belli: “Roba pesante”

La puntata del 13 dicembre del ‘GF Vip 6’ è stata più che incandescente. Infatti, dopo l’arrivo di Delia Duran, Alex Belli l’ha abbracciata violando le regole anti-coronavirus ed è stato squalificato dal reality show. Furibonda Soleil Sorge, che gli ha portato fuori la valigia e si è nuovamente scontrata verbalmente con la moglie dell’attore. Poi l’ex ‘Uomini e Donne’ è scoppiata in lacrime perché delusa dal comportamento dell’ormai ex gieffino. Ma poi Soleil ha anche aggiunto altri dettagli.

Alcuni giorni prima della diretta Soleil Sorge si è resa protagonista di una situazione che le ha causato un ‘massacro’ social. Durante una coreografia di ballo, davanti agli altri vipponi, Soleil Sorge è inciampata ed è caduta per terra. Nonostante l’errore, ha provato ad andare avanti con il ballo ma tutti se n’erano ormai accorti. E queste sono state le reazioni dei telespettatori, dopo aver visto la sua caduta: “Che figuraccia, vedi sempre a fare la presuntuosa cosa succede”, “Vuole sempre strafare”, “Lei è convinta di essere Carla Fracci”.

Subito dopo l’uscita di scena di Alex Belli assieme alla coniuge, Soleil Sorge è esplosa di rabbia: “Mi dispiace essere stata messa in mezzo da quei due e di esserci pure cascata. Mi vergogno di me, non ci credo che mi sono fatta fregare. Ha giocato con i miei sentimenti, con il rispetto e il rapporto che aveva con me. Mi sono sentita tradita a livello umano e ammetto che mi ha fatto malissimo, però non posso farci nulla. Avevo messo il cuore con Alex e non è stato rispettoso. Non voglio crederci che mi abbia fatto questo”.





Ma le dichiarazioni più interessanti Soleil Sorge le ha fatte successivamente, quando ha svelato a tutti le parole dette da Alex prima di abbandonare per sempre il reality show: “Cose pesanti. Io gli avevo anche detto di frenarsi e cinque minuti prima di uscire mi ha detto che aveva messo in conto l’idea di chiudere fuori. Ora andranno a raccontare delle bugie in qualche intervista per fare delle ospitate in televisione perché sono davvero disposti a tutto”, ha aggiunto la vippona.

La squalifica di Alex Belli è avvenuta perché ha violato il regolamento ed è corso ad abbracciare la moglie. “Questa è una bolla, volevo andar via l’altro giorno ma la porta era chiusa”, ha provato a difendersi Belli, ma Signorini ha subito risposto: “Quella rossa è chiusa ma ce ne sono tante altre aperte…”. Ed è dunque terminata così la sua esperienza.