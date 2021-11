Altro scherzo a Giucas Casella nella casa del Grande Fratello Vip. E non è la prima volta che l’illusionista è vittima di uno scherzo. In precedenza e con la complicità del fratello Concetto, gli è stato fatto credere che fosse esplosa la sua villa a Cefalù. Infatti da quando è entrato nel programma, Giucas Casella non fa altro che parlare del ‘cappotto termico’ nella sua villa a Cefalù, che a quanto pare avrebbe bisogno di lavori di rifacimento edilizio.

E durante la puntata andata del 18 ottobre, Giucas Casella ha chiesto ad Alfonso Signorini lo stato di avanzamento dei lavori. “Guarda la tua piscina adesso com’è messa. La stanno demolendo”, ha risposto il conduttore. “Concetto (il fratello, ndr) fammi sapere com’è questa storia. Come mai l’hanno ridotta così? Chi è stato? “, si è rivolto in camera l’illusionista. “Giucas non so come spiegartelo, la tua piscina è abusiva!”, ha aggiunto Signorini facendo arrabbiare il concorrente per poi tranquillizzarlo: “È tutto uno scherzo”.

E nelle ultime ore anche i coinquilini di Giucas Casella si sono divertiti con lui. Già nell’ultima puntata era stato chiamato da Alfonso Signorini per riconoscere la nuova concorrente del reality: si trattava di Maria Monsè, ma l’illusionista non l’ha riconosciuta scambiandola per Adriana Volpe. Per questo motivo i vipponi hanno finto l’ingresso di un’altra concorrente e fatto uno scherzo a Giucas Casella.





Per l’occasione Miriana Trevisan si è prestata al gioco fingendo di essere una ragazza russa, Matrioska, nuova concorrente del reality. Ha finto di fare il suo ingresso nella casa con tanto di pelliccia, di parrucca e di trolley. Qualche concorrente non è riuscito a trattenere le risate: “Buonasera, io sono venuta dalla Russia per partecipare a questo strano programma. Io sono Matrioska, dove posso sistemarmi? Siete strani, siete tutti bloccati, non capisco… Siete un po’ strani, potete sboccare questo programma così noioso?”.

Sulle prime Giucas Casella non ha capito nulla ed è rimasto spiazzato mentre osservava la scena dell’ingresso della modella russa. Successivamente, una volta sfreezati, i vipponi si sono presentati alla nuova arrivata sotto lo sguardo interdetto dell’illusionista siciliano che solo dopo qualche minuto ha compreso lo scherzo: “Sì, ci son cascato”, ha ammesso divertito.