Alex Belli e Soleil Sorge sono stati protagonisti di un aneddoto nella scorsa puntata del ‘GF Vip’. Tutti gli occhi sono caduti infatti sul dono dell’attore nei confronti dell’influencer, ovvero un ciondolo regalato alla ragazza. Ed è adesso uscito fuori un retroscena davvero inaspettato su questo cadeau. Se n’è parlato nel corso dell’appuntamento con ‘Pomeriggio Cinque’ di Barbara D’Urso e a soffermarsi su questo è stato chi sa sicuramente tutto soprattutto sull’ex gieffino, al centro di mille polemiche.

Proprio di Alex Belli aveva parlato Soleil Sorge nelle ultime ore. In particolare, sono state svelate alcune anticipazioni della sua intervista a ‘Verissimo’: “Con Alex c’è stata solo una grande complicità. Quando ho visto che si stava andando oltre all’amicizia, ho cercato di soffocare questo sentimento. Non ho mai pensato a lui come un possibile uomo al mio fianco, anche perché era impegnato in un’altra storia d’amore. Come donna non avrei mai fatto soffrire altre persone”.

A quanto pare il gesto di Alex Belli rientra in una sfera molto importante della sua vita. Si tratta di un regalo che preferisce donare a poche persone più strette, quindi non è qualcosa che ha fatto con chiunque altra. E ‘Pomeriggio Cinque’ ha ormai parlato di ‘Catenina Gate’. Andiamo a vedere dunque insieme chi si è soffermato su questa questione e perché sta facendo discutere così tanto questo dono dell’attore, che ha comunque reso molto felice Soleil, quando le ha messo quel ciondolo.





Questo quanto affermato da Stella Starlight, la quale ha riferito che quel gesto di Alex Belli è molto speciale: “L’ha data a Delia in Casa, l’ha data a Soleil e a me. La formula di Dirac non l’ha regalata mai a nessun’altra. Io ce l’ho senza cuoricino. Ne ha fatte fare quattro. Due col cuoricino, una per lui e una per Delia e due senza cuoricino che significa amicizia, una per me e una per Soleil”. Un regalo quindi che fa sognare tutti i fan di Alex e Soleil, visto che per lui l’ex ‘Uomini e Donne’ rappresenta qualcosa di importante.

