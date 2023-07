GF Vip 8, mancano ancora due mesi al via ufficiale della nuova stagione ma pare che qualcosa non vada per il verso giusto; sembra, infatti, che in barba a ogni regola Mediaset (che da sempre predica libertà e pluralismo) Pier Silvio Berlusconi in persona sia sceso in campo per arginare la deriva trash degli ultimi mesi che ha interessato alcuni dei programmi di punta del Biscione. Tra questi il GF Vip l’ottava edizione del quale sarà guidata, ancora una volta, da Alfonso Signorini.

Pier Silvio Berlusconi avrebbe imposto delle vere e proprie regole. “Alcune fonti hanno fatto sapere a Fanpage.it, che resta salda la volontà di Pier Silvio Berlusconi di offrire agli spettatori, reality che non scadano nel trash e negli eccessi. Inoltre, siamo in grado di aggiungere un ulteriore tassello. Gli autori che in queste settimane stanno selezionando il cast del Grande Fratello e quello de La pupa e il secchione, starebbero applicando due regole ben precise”.





GF Vip 8, Pier Silvio Berlusconi interviene sul nuovo cast

“I due pilastri a cui attenersi sarebbero: ‘No influencer e no OnlyFans’, ci fa sapere una fonte. In particolare, nella casa (soprattutto tra i concorrenti sconosciuti) non sarebbero benaccetti personaggi nati sui social, mentre per quanto riguarda La Pupa e Il Secchione, non sarebbero ammessi concorrenti che abbiano un profilo su OnlyFans”.

Di più Pier Silvio Berlusconi avrebbe tagliato dei nomi e imposti degli altri. Secondo quanto rivela TvBlog, sarebbe in corso “un forte confronto fra gli autori del Grande Fratello Vip e Pier Silvio Berlusconi. Un confronto anche acceso, ma su cui l’editore ha le idee piuttosto chiare. Consigliato magari, come alcuni dicono, dalla sua compagna Silvia Toffanin e dalla sua grande amica e sodale Maria De Filippi”.

Secondo indiscrezioni, per ora non confermate, i due nomi scelti sarebbero quelli di Justine Mattera e di Fiordaliso. Tra gli altri, invece, sarebbe sceso il veto sull’ex senatore Antonio Razzi, la cui firma era data ad un passo scatenando, tra l’altro, la reazione del pubblico che non vedeva l’ora di vederlo all’opera.