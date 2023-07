Sono usciti da Temptaion Island 2023 nella seconda puntata, ma già nella prima, praticamente appena arrivati al villaggio, lei ha chiesto il falò di confronto immediato. Stiamo parlando di Manuel Marascio e Isabella Recalcati, ormai ex protagonisti del docu reality estivo di Canale 5 subito entrati nelle simpatie del pubblico. O meglio, più che altro lui. Si erano presentati alla redazione mettendo in luce i problemi di coppia legati anche a differenze caratteriali e sociali: “Sono Manu, ho 27 anni e sono fidanzato con Isabella da 3 anni e mezzo. Io e Isabella veniamo da due realtà completamente diverse. Io provengo da un quartiere popolare mentre lei ha sempre vissuto nel centro di Milano”.

“Scrivo a Temptation Island perché sono molto innamorato di Isabella, sogno un futuro con lei. Tant’è che vorrei anche andare a conviverci ma non troviamo un punto d’incontro su dove andare”. Isabella ha subito ‘sbottato’ quando ha visto i video di Manu e lo ha convocato al falò. Dopo il confronto, hanno deciso di lasciare insieme il reality delle tentazioni e provare a trovare un equilibrio di coppia.

Manu e Isabella fuori da Temptation Island, cosa è successo dopo il falò

“Io non vedo l’ora di andare a vivere con lei, di vederla tutte le sere quando torno a casa da lavoro, il desiderio è quello”, ha detto Manu, di professione tranviere, a Filippo Bisciglia. Ora che sono fuori, lui è stato intervistato dal settimanale Di Più Tv e raccontato la sua esperienza.

Ha anche aggiunto che riceve tanti messaggi sui social e che non gli dispiacerebbe trovare un posticino nel mondo dello spettacolo: “Non sono un ipocrita. In futuro, nello spettacolo, spero di fare qualcosina che possa aiutarmi a stare un po’ meglio. Per ora va bene così: ho il mio lavoro e un po’ di popolarità in più”. A un certo punto dell’intervista, però, l’ex Temptation è dovuto correre al lavoro e passato la parola al papà.

Qui un retroscena interessante: a quanto pare fino a quando Temptation Island non finisce la messa in onda (le riprese si sono già concluse da un paio di settimane), i protagonisti non possono incontrarsi. “Mio figlio non la può vedere fino a quando il programma è in onda. Hanno penali severissime. Si ritroveranno a Roma per la puntata finale”, ha infatti svelato Giuseppe, il papà di Manuel. Ve l’aspettavate?