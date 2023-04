Incredibile episodio proprio nella finale del GF Vip 7. Protagonisti Edoardo Tavassi e Oriana Marzoli, che hanno instaurato un rapporto di amicizia all’interno del programma ma si sono subito sfidati al televoto col successo della venezuelana e l’eliminazione del fratello di Guendalina. Alla fine a trionfare è stata Nikita Pelizon, che ha sbaragliato la concorrenza di tutti gli Spartani conquistando il montepremi da 100mila euro, anche se 50mila saranno devoluti ad un ente di beneficenza.

Ma al GF Vip 7 Edoardo Tavassi e Oriana Marzoli, insieme agli altri che si stavano giocando la finalissima con loro, hanno cominciato a ballare in maniera sfrenata mentre Orietta Berti intonava la sua canzone Mille, che le ha garantito un successo straordinario. Ma il fidanzato di Micol Incorvaia ha compiuto un gesto inaspettato verso Oriana, anche se non c’era ovviamente volontarietà. Le telecamere hanno ripreso tutto e il video è diventato più che virale in pochissime ore. Il reality non poteva non finire in modo turbolento.

Leggi anche: “È andato a prendere Oriana e poi…”. GF Vip 7, bomba inattesa di Daniele Dal Moro all’uscita





GF Vip 7, il gesto clamoroso di Edoardo Tavassi a Oriana Marzoli

Nel momento in cui l’opinionista del GF Vip 7 stava cantando con vigore, abbiamo visto Edoardo Tavassi preoccuparsi delle condizioni di Oriana Marzoli, la quale si è girata e cercava di rientrare nella casa. Effettivamente, rivedendo in maniera attenta le immagini, lei stava avvertendo un dolore perché il compagno di avventura le aveva fatto male involontariamente. Edoardo si è subito accorto di aver sbagliato e ovviamente sono arrivate le scuse immediate alla seconda classificata.

Durante il ballo, Tavassi si è girato e ha sferrato una potente gomitata contro il viso di Oriana Marzoli che è parsa subito dolorante. Fortunatamente non ci sono state conseguenze, quindi la giovane ha proseguito la puntata senza problemi di alcuna natura. Non c’è stata perdita di sangue dal naso, ma solamente una normale sofferenza fisica relativa al colpo preso. Poco dopo Alfonso Signorini li ha chiamati e ha decretato la sconfitta di Edoardo, che ha poi raggiunto lo studio del Grande Fratello Vip.

Sotto il filmato postato dalla pagina Instagram Mondo del Reality, c’è chi ha voluto ironizzare su Edoardo Tavassi, dato che spesso e volentieri invocavano la sua squalifica: “Strano che dopo questa gomitata Tavassi non sia stato ‘squalificato'”.