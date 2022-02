Dopo la puntata del GF Vip in onda giovedì 17 febbraio su Canale 5, Alex Belli ha cercato un chiarimento con Delia Duran seguito delle forti clip che sono andate in onda, riguardo il rapporto ritrovato tra l’attore e Soleil Sorge, che già aveva messo in crisi il loro matrimonio quando Belli era un concorrente del GF Vip 6.

L’ex concorrente, da qualche giorno, è rientrato nella Casa al fine di poter recuperare il suo matrimonio e riconquistare la fiducia della moglie e, proprio per questo, le ha chiede di prestare più attenzione alle sue parole “Non devi ascoltare quello che ti dicono gli altri devi ascoltare quello che ti dico io”.

Sei un animale da palcoscenico”, ha detto Delia spiegando che lui è sempre pronto alle luci dei riflettori ma facendogli capire che le cose importanti sono altre: “L’importante è dare il giusto valore alle cose”. “Ma per me la priorità sei te”, ha detto Alex Belli ricordando alla moglie di essere l’unico motivo per cui ha deciso di tornare nella casa del GF Vip 6.





Ma c’è qualcosa che gli utenti del web hanno notato durante la puntata. “Me ne voglio andare, non la voglio fare più questa cosa”, ha spiegato la modella venezuelana mentre andava in onda l’appuntamento in diretta con il reality show condotto da Alfonso Signorini. Da lì è partito l’ultimatum di Delia. “Tu non mi stai aiutando facendo delle cose che veramente mi fanno girare le scatole. Perché fai queste cose? Invece di preoccuparti di me ti preoccupi delle altre”, ha detto ancora Delia Duran facendo riferimento al nuovo riavvicinamento tra il marito e Soleil Sorge.

Delia Duran ha proseguito ancora lo sfogo con il marito: “Non è possibile che tu abbia questi atteggiamenti intimi perché mi danno fastidio Alex, ho detto esclusivamente un po’ di meno, anche meno! Dai, non mi fare parlare, ti prego…”. Delia Duran, volendo provare a recuperare il rapporto con il marito, ricorda ad Alex Belli le condizioni che è disposta ad accettare: “Ti chiedo l’esclusiva perché io sono la tua donna, nessun’altra”.