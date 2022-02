Non solo l’eterno triangolo tra Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran al GF Vip 6. Le dinamiche della Casa sono sempre interessante e nell’ultimo periodo una in particolare sta attirando l’attenzione dei fan del reality. In particolare è quella che riguarda Barù Gaetani e Jessica Selassiè. La principessa ha espresso chiaramente i suoi sentimenti per il gieffino, che si è tirato indietro ammettendo di non voler costruire flirt in Casa, e di non essere certo di volerla conoscere meglio neppure lontano da Cinecittà.

Eppure costantemente Barù si riavvicina a Jessica Selassiè facendole credere che le sue frasi siano dettate semplicemente da insicurezza e che in realtà ci sia una possibilità per loro come coppia. Il comportamento del nipote di Costantino Della Gherardesca non piace all’interno della Casa. E Soleil Sorge non fa nulla per nasconderlo.

“Io sono d’accordo ma sto cercando di capire perché lui dà segnali ambigui. Io le dico di essere più giocosa e sensuale, e meno pesante. Lui ci sta che voglia giocare, dato che non è fidanzato, però finché lo fa persone con cui può farlo, va bene. Lei invece non vorrei che si illudesse. Barù non fa male a nessuno ma rischia di passare per quello che l’ha illusa, e umanamente non va bene per lui questa cosa, anche se non sta facendo nulla di male”.





Da parte sua Jessica Selassiè non fa altro che parlare di Barù e del tipo di rapporto che sta coltivando con lui giorno dopo giorno. Tra le sue confidenti più fidate c’è Manila Nazzaro a cui nelle ultime ore ha fatto un resoconto del tempo che i due hanno trascorso insieme: pare che siano stati a lungo insieme a parlare di famiglia, passioni e musica. Poi è arrivata la confessione più scottante: “Ci siamo dati una specie di bacio sulle labbra”. La principessa aggiunge che sebbene non sia stato un vero e proprio bacio appassionato, è convinta che prima o poi Barù cederà alle sue avances.

Del rapporto con Jessica Selassiè, Barù ne ha parlato con Alessandro Basciano e ha fatto delle ammissioni: “Non vorrei mai aver fatto qualcosa per illuderla. Prima dovevo affrontare altre robe ora sono più sereno e affronto anche questo. Io mi diverto e forse ci ho giocato troppo. Però sai, qui dentro che c***o fai? Un minimo di affinità con qualcuno la cerchi anche ed è bello averla, però… vabbè dai, ci penso io”. Insomma Barù ha ammesso di aver giocato troppo con Jessica Selassiè fino a farle pensare che il suo interesse possa essere di altro tipo quando invece non è così.