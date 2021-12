Nuovo appuntamento con il GF Vip 6. La puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini si è aperto con il confronto tra Soleil Sorge e Alex Belli, rientrato in casa dopo la squalifica della scorsa puntata, arrivata dopo aver violato il regolamento – non ha mantenuto le distanze di sicurezza – durante l’incontro con la moglie Delia Duran.

Gli inquilini del GF Vip 6 hanno dovuto comunicare ad Alfonso Signorini se proseguire l’esperienza all’interno del reality show o lasciare la casa. Colpo di scena per Manila Nazzaro, che in puntata ha cambiato idea e ha deciso di restare in casa e continuare la sua esperienza insieme agli altri compagni di viaggio. L’ex Miss Italia aveva annunciato di dover abbandonare il reality ma dopo aver parlato con il compagno Lorenzo ha deciso di restare.

GF Vip 6, il concorrente abbandona il reality

Anche Aldo Montano ha annunciato la sua decisione. Arrivato in studio, il campione di sciabola ha spiegato: “Da sportivo ci sono già passato una volta quest’estate con le olimpiadi di Tokyo e lasciare la strada alla squadra non è una cosa facilissima, quindi ti devo comunicare che lascio la casa e lascio correre i miei compagni di squadra da soli”.





Nella ventottesima puntata del GF Vip 6 di lunedì 13 dicembre Aldo Montano ha deciso di abbandonare il reality. Lo sportivo ha spiega le motivazioni della sua scelta: “Il mio obiettivo era quello di fare tre mesi di programma, a casa mi aspettano due figli e mia moglie. Il bimbo piccolo lo voglio vedere crescere e fare i primi passi. Quando mi hanno comunicato che ha messo quattro denti mi è venuto un colpo allo stomaco”.

Insieme ad Alfonso Signorini ripercorre il suo percorso dentro al reality, tra cui il legame che ha creato con Manuel Bortuzzo, che nel salutarlo si scioglie in lacrime. I due si sono a lungo abbracciati e il 22enne non è riuscito a trattenersi. Lacrime anche per Gianmaria Antinolfi, che con l’abbandono di Aldo Montano vede andare via uno dei grandi punti di riferimento all’interno del reality.