Gemma Galgani e Tina Cipollari, la storia infinita. Tra dama e opinionista non c’è mai stato feeling, anzi, e infatti in questi anni il pubblico di UeD ne ha viste di tutti i colori. Litigate furiose, urla, pianti, prese in giro, frecciatine poco velate e addirittura secchiate d’acqua. Il tutto davanti a Maria De Filippi che, come i presenti in studio ma anche i telespettatori, più di una volta si è mostrata divertita dalla loro scenate. Ma ecco che dopo tempo immemore c’è stato un colpo di scena.

È proprio il caso di dire che è accaduto l’impensabile nella nuova puntata del dating show di Canale 5. Tutto è iniziato con l’accesissimo scontro tra la Vamp ed Elio,. il cavaliere che è uscito con Gemma Galgani e anche con Paola. Sono volate parole grosse nello studio di UeD, con lui che ha anche minacciato di “prendere provvedimenti” contro Tina.

Gemma Galgani e Tina Cipollari, il colpo di scena

“Signora Tina str… za ci sarai tu! Per legge nessuno può offendere un’altra persona. Sei una grandissima maleducata. Con te prenderò i provvedimenti opportuni. Io ho una dignità e non intendo essere offeso da te. Io ti ho chiamato ‘bella’ e non ti ho insultata. Non ti consento di chiamarmi str…zo. Non mi fai paura con le tue urla. Vai a scuola e impara per fare questo programma”, le ha detto dopo aver sentito i commenti dell’opinionista.

E ancora, sempre rivolgendosi a Tina: “Pagherai cinque volte, sono cavoli tuoi, prendo provvedimenti! Pagherai, in Italia si paga per queste cose che fai. Ci voleva in Italia uno che ti diceva queste cose. Se non sai fare questo programma senza offendere vai a scuola, che te la sarai rubata la terza elementare. Tu non stai bene con l testa”. Quindi, tra le urla di entrambi, l’intervento inaspettato di Gemma Galgani

Elio vorrebbe riprovarci con Paola e… #UominieDonne pic.twitter.com/SDrOyRnuPf — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 26, 2023

A sorpresa, dal parterre, Gemma Galgani è intervenuta prendendo le difese della sua nemica giurata: “Non si arriva a questi estremi! Non si fanno certe offese verso una donna. A me Tina ne ha dette tante, ma tu hai proprio esagerato contro di lei. Senti per me hai esagerato Elio, sì con lei sei stato pesante. Non sei stato giusto con Tina. Perché mettere di mezzo l’istruzione? Tu non sai quante persone stai offendendo con quelle parole. tu hai detto certe cose. Ci sono persone che hanno la quinta elementare e sono ottime, educate e intelligenti. Io non sono cafona come te. Non contraccambio la tua signorilità nei messaggi“. È finita un’era?