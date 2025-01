Si è parlato veramente tanto di Lorenzo al Grande Fratello nell’ultimo periodo, soprattutto in riferimento al suo orientamento sessuale. Tante voci dicevano che potesse essere gay e nella scorsa puntata è arrivato anche il ‘guru della moda’ Saro Mattia Taranto che ha confermato di essersi baciato col gieffino, nonostante quest’ultimo abbia ripetutamente smentito in diretta.

Adesso un ex personaggio famoso, che è già stato al Grande Fratello, ha deciso di rompere il silenzio su Lorenzo e di svelare a tutti se sia davvero gay o meno. Ha voluto fare delle precisazioni importantissime, dato che conosce benissimo l’ambiente di Milano e anche la comunità Lgbtq+.

Grande Fratello, la rivelazione su Lorenzo: “Lui gay? Ecco la verità”

A rompere il silenzio sul concorrente del Grande Fratello è stata Jenny Urtis, infatti l’ex GF Vip 2020 ha parlato di Lorenzo su Radio Radio, nella trasmissione Non Succederà Più di Giada Di Miceli: “Non conosco Lorenzo personalmente, Milano è piccola e la gente parla. Hanno detto che è gay, per me non è vero, è super etero. Qua per Milano girano tante persone famose del mondo della moda, che hanno uno stile di vita un po’ particolare, di lusso, viaggi e cose”.

Dunque, per Urtis l’eterosessualità di Lorenzo è indiscussa: “Si è fatto un po’ abbagliare da queste cose, quindi è partito con questa persona, non so cosa abbia fatto con questa persona che lavora nel mondo della moda. Sicuramente ha fatto questo viaggio o è uscito con questa persona, ma penso che si sia fatto abbagliare dalla vita a stelle e strisce, non dal fatto che sia gay. Assolutamente no, è super etero, da trans li riconosco gli etero”.

#GrandeFratello, Jenny Urtis: “Lorenzo gay? Macché, lui è super etero! Helena? Ecco cosa l’ha penalizzata”



L’ex del #GfVip ha svelato cosa le aveva confessato la Prestes prima entrare nella Casahttps://t.co/LsrtkWB5FN — Isa e Chia (@IsaeChia) January 20, 2025

Infine, il chirrugo estetico dei vip ha aggiunto su Lorenzo: “Magari è curioso di conoscere un ragazzo più giovane, era incuriosito da questo mondo. Uno può anche assaggiare il cioccolato e pire che non gli piace, non so cosa ci sia stato con il guru della moda ma Spolverato non è gay”.