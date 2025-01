Al Grande Fratello è scoppiata l’ennesima discussione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. I due si sono scambiati urla e scenette durante la notte, per poi passare la mattinata successiva a ballare insieme come se nulla fosse accaduto. Gli autori avrebbero preferito non filmare la loro lite. Durante la lite, le telecamere erano focalizzate su Emanuele Fiori e Chiara Cainelli, intenti a chiacchierare in giardino, ma nel video pubblicato su X si sentivano solo le urla dei due fidanzati e ovviamente la cosa non è passata inosservata.

“Io me ne vado così mi tolgo da mezzo al teatrino. Mi sono rotto i co*lioni. Devo tirare due cartelle al muro, vado in bagno” ha gridato Lorenzo, prima di chiudersi in camera e iniziare a colpire il muro con i pugni. “Si è andato a sfogare in bagno, ha preso a pugni il muro” ha commentato Pamela. “Io ho paura” ha aggiunto Eva Grimaldi, che poi è andata a parlare con l’ex velina.

Grande Fratello, Stefania accusa gli Shailenzo

“Quando è così, deve essere aiutato. Non si accetta per una litigata del genere. Dovevi stare zitta, sentire cosa diceva. Lui diceva ‘Stai zitta, stai zitta, stai zitta’,” ha detto alla giovane che ha risposto: “Pensavo di poter essere una leggerezza per lui. Forse non siamo fatti l’uno per l’altra, forse non sono la donna per lui”. Ma poco dopo le cose sono cambiate e i due si sono messi a ballare insieme al centro della casa.

A questo punto Stefania ha perso la pazienza e ha deciso di esprimere il suo parere. “Ieri sera urlavate alle 2:30 di notte qui davanti e oggi ballavate sempre qui davanti al centro della casa. Voi dominate questa casa nel bene o nel male. Con le vostre litigate, con le vostre urla, con i vostri baci, state sempre al centro di questa casa. Non mi sembra una cosa normale. Ieri sera litigavate e sembrava un copione scritto. Quando litigo io, certe parole non mi vengono.”

“Si capisce che vuoi vincere il programma e non c’è niente di male, ma secondo me faresti qualsiasi cosa per vincere questo programma. Cosa intendo per qualsiasi cosa? Qualsiasi cosa sia lecito, non parlo di reati. Parlo nell’ambito di un gioco che può prevedere qualsiasi mossa o strategia”, ha aggiunto la Orlando, evidentemente esasperata dal comportamento dei due. La showgirl è convinta che Shaila e Lorenzo stiano recitando una parte solo per cercare di vincere il reality. Il video delle accuse di Stefania è stato commentato da molti utenti che condividono il suo punto di vista.

Stefania " parlate di Helena ma lei non c è piu , siete una ADSOCIAZIONE A VINCERE"

“Da notare il sorrisetto di Shaila e Lorenzo che sono stati sgamati e hanno trovato la nuova vittima su cui riversare il gruppo!”, si legge su X. “Era da questa mattina che aspettavo questo momento, il Mood di zia Stefy si vede subito e adesso sta’ servendo il digestivo post cena…”, “Pamela che si intromette sempre. La più falsa di tutte sei Pamela. E Comunque non ne ha sbagliata una la Orlando. Ed è stata l’unica ad avere le palle di dirlo davanti a diversi. Così si evitano i passaparola errati”, commentano altri utenti su X.