Fabio Fazio, noto conduttore del talk show Che Tempo Che Fa, ha recentemente commesso una gaffe durante l’ultima puntata del 2024, andata in onda il 22 dicembre. La puntata, che ha visto la partecipazione di ospiti illustri come Richard Gere e Michael Bublé, si è conclusa con un lapsus che ha spiazzato sia il pubblico presente in studio che quello a casa. L’episodio si è svolto in un’atmosfera festiva, con Fazio che ha accolto diversi ospiti di spicco.

Richard Gere ha parlato del suo nuovo film Oh Canada! I tradimenti, in uscita il 16 gennaio, mentre Michael Bublé ha presentato il suo recente brano natalizio Maybe This Christmas. Accanto a loro, il cast fisso del programma includeva personaggi come Luciana Littizzetto, Nino Frassica e Diego Abatantuono, creando un mix di intrattenimento e riflessioni culturali. Durante la puntata, Fazio ha affrontato temi legati al Natale e alla cultura popolare, ma è stato alla fine della trasmissione che è avvenuta la gaffe.





La gaffe atroce di Fabio Fazio Che Tempo Che Fa

Mentre si preparava a salutare il pubblico per le festività, ha erroneamente rivolto un saluto ai “colleghi della Rai”, la rete da cui si era distaccato per approdare su NOVE. Subito dopo si è corretto, chiarendo che intendeva riferirsi ai suoi attuali collaboratori e al team di Che Tempo Che Fa. Questo lapsus ha suscitato reazioni divertite tra gli spettatori e i presenti in studio, evidenziando l’affetto e la nostalgia per la sua precedente esperienza lavorativa. La gaffe di Fazio ha generato un’ondata di commenti sui social media.

Molti utenti hanno trovato l’errore divertente e hanno espresso simpatia per il conduttore, sottolineando come tali episodi possano accadere anche ai professionisti più esperti. Tuttavia, non sono mancati anche i commenti critici da parte di chi ha interpretato il lapsus come un segno di confusione o di una mancanza di chiarezza nella sua nuova posizione.

In un certo senso, questo incidente riflette le sfide che Fazio affronta nel mantenere la sua identità professionale dopo aver lasciato un’importante rete nazionale. La sua carriera è stata caratterizzata da successi e momenti memorabili, ma questa gaffe potrebbe servire a ricordare al pubblico che anche i grandi nomi possono incorrere in errori. Nonostante la gaffe finale, l’ultima puntata di Che Tempo Che Fa del 2024 è stata un successo dal punto di vista degli ascolti e dell’intrattenimento.

