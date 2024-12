Nell’ultima puntata di Domenica In, andata in onda il 22 dicembre 2024, Ferzan Ozpetek ha regalato un momento di grande emozione a Mara Venier, che ha commosso il pubblico e la conduttrice stessa. L’ospitata di Ozpetek, accompagnato da un cast femminile straordinario del suo nuovo film Diamanti, ha catturato l’attenzione con una sorpresa inaspettata. Durante l’intervista, Ozpetek ha rivelato di avere un regalo per Mara. Ha quindi mostrato una clip che la ritraeva nei panni di Silvana, un personaggio significativo del film.

La performance di Mara è stata descritta come autentica e meritevole di riconoscimenti, tanto che il regista ha sottolineato quanto fosse stata fondamentale la sua presenza nel progetto. La reazione di Mara, visibilmente commossa, ha toccato le corde del cuore di tutti i presenti in studio. “Mi hai dato dignità con questo film”, ha detto la Venier, esprimendo la gratitudine per aver avuto l’opportunità di tornare a recitare in un ruolo così significativo.





Domenica In, Mara Venier in lacrime: “Sono un ces**”

Diamanti è un’opera che esplora le relazioni femminili e il potere delle donne attraverso una narrazione corale ambientata negli anni ’70. Ozpetek ha voluto rendere omaggio alle donne del cinema italiano e alle loro lotte, utilizzando la sartoria come metafora delle sfide quotidiane affrontate dalle donne. Le attrici presenti, tra cui Luisa Ranieri e Jasmine Trinca, hanno condiviso le loro esperienze sul set e l’importanza di lavorare insieme in un ambiente che celebra la “sorellanza”.

La sorpresa di Ozpetek non è stata solo un gesto affettuoso ma anche un riconoscimento del talento di Mara. La conduttrice, visibilmente emozionata, ha pianto in diretta mentre riceveva gli applausi delle colleghe e del pubblico. Questo momento ha rappresentato non solo una celebrazione della carriera di Mara ma anche un tributo alla resilienza delle donne, tema centrale del film.

Mara Venier scoppia in lacrime per la sorpresa di Ferzan Ozpetek #DomenicaIn pic.twitter.com/CBNfv0VroO — Anna Mobene (@annamobenesi) December 23, 2024

“Le donne sono portatrici di vita”, ha dichiarato Ozpetek, enfatizzando il messaggio di forza e speranza che permea l’intera pellicola. La puntata si è conclusa con una riflessione sulla bellezza delle relazioni tra donne e sull’importanza di sostenersi a vicenda. La commozione di Mara Venier ha reso evidente quanto questo progetto significasse per lei, non solo come attrice ma anche come donna che affronta le sfide della vita.

