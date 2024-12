Sono anni che si rincorrono voci su Mara Venier e il suo possibile addio a Domenica In. La conduttrice ha nuovamente rotto il silenzio sul suo futuro nelle scorse ore, infatti nella serata del 13 dicembre è stata ospite di Bruno Vespa nel programma Cinque Minuti e ha rivelato qualcosa di importante sull’amata trasmissione, che ogni domenica tiene compagnia a milioni di persone.

Mara Venier, soffermandosi su Domenica In, ha preannunciato cosa intenderà fare in futuro. Un vero e proprio colpo di scena che ha sorpreso tutti, dato che le ultime informazioni parevano essere diverse. Invece avrebbe cambiato idea e ora sarebbe pronta a comunicare ufficialmente le sue intenzioni anche alla Rai.

Mara Venier e Domenica In, lei ha svelato il suo futuro

Alcuni mesi fa queste erano state le dichiarazioni di Mara Venier sul suo futuro a Domenica In, come ricordato dal sito Novella 2000: “Sicuramente sarà l’ultimo anno mio, perché non è che posso arrivare a Domenica In col bastone. Lo dico sempre ma sarà così. Devo dire che già vivo una tragedia dentro casa perché mio marito Nicola non era assolutamente d’accordo e probabilmente ha anche ragione lui”.

A Bruno Vespa ha però detto qualcosa che sembra far intendere che resterà conduttrice di Domenica In anche nella stagione 2025-2026: “Se mi vogliono rimango, ti do questo grande scoop. Tanto se lo dico nessuno ci crede”. Quindi, per la gioia di milioni di telespettatori dovremmo vederla tutte le domeniche anche in futuro.

Anche quest'anno Mara Venier si smentisce. A #CinqueMinuti apre a una nuova edizione di #DomenicaIn: "Se mi vogliono, rimango". https://t.co/VxuVY7Onj9 pic.twitter.com/SqEMc7GLym — Niccolò Fabbri (@niccolo_fabbri) December 14, 2024

Smentite le sue precedenti affermazioni, Mara Venier è pronta non solo ad iniziare il nuovo anno alla guida di Domenica In, ma anche il successivo.