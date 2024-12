Colpo di scena durante la scorsa puntata di Che tempo che fa di Fabio Fazio. Il conduttore ha deciso di fare un rimprovero in diretta, alla luce di quanto è successo nel suo studio. Inizialmente lui non aveva compreso perfettamente cosa stesse succedendo, poi ha avuto gli opportuni chiarimenti e a quel punto ha reagito in quel modo, scatenando anche delle risate.

Durante Che tempo che fa, Fabio Fazio ha in qualche modo protestato e quindi rimproverato una persona per una richiesta particolare. La scena si è consumata davanti a Gianni Morandi, infatti il cantante era nel programma del canale Nove per festeggiare i suoi 80 anni. Si è esibito davanti a tutti poi è accaduta una cosa insolita.

Fabio Fazio, rimprovero in diretta: “Non può decidere lei”

La puntata del 15 dicembre ha fatto emozionare molti telespettatori, visto che Gianni Morando ha cantato diversi suoi brani famosissimi. Ma Fabio Fazio ha rimproverato una persona presente in studio, alla luce di una sua richiesta eccessiva che tra l’altro non poteva proprio essere accolta in quel frangente. E il video è diventato virale sui social.

Morandi, dopo aver cantato, ha cominciato l’intervista col conduttore. Ma una signora ha gridato: “Canta ancora“. Fazio ha chiesto spiegazioni a Gianni, visto che non aveva capito il messaggio di questa donna, e ha esclamato: “Io sono anziano e allora non sento bene, dopo gli chiediamo se canta qualcosa”. Ma c’è stata l’insistenza della spettatrice e il presentatore ha aggiunto: “Signora, non è lei che decide, con tutto l’affetto però decide lui”.

“Signora non decide lei” 😄@fabfazio e questi scambi con il pubblico ✈️ #CTCF pic.twitter.com/bPAH52LaQn — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) December 15, 2024

Ovviamente Fazio non si è arrabbiato realmente, ma ci ha scherzato su con la signora. Parlando con quest’ultima, ha concluso dicendole: “Chiedi a Filippa, è lei che decide”, riferendosi alla Lagerback.