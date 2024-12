“Come Mariotto”. La vip abbandona lo studio di Fabio Fazio all’improvviso, in piena diretta: scoppia il caso. Cosa è successo stavolta. La puntata di ieri sera, 1° dicembre 2024, di Che Tempo Che Fa ha confermato il grande appeal del programma condotto da Fazio, ormai una certezza per il pubblico italiano. Il talk show, in onda su Nove, ha raggiunto il 10,1% di share con oltre 2 milioni di telespettatori nella prima parte, dimostrando una costante crescita di consensi. La seconda parte, il celebre Tavolo, ha mantenuto vivo l’interesse, conquistando il 7,7% di share, con quasi un milione di spettatori, consolidando il format come una delle trasmissioni più commentate sui social nella serata.

Ed è proprio durante il tavolo che è successo qualcosa di davvero assurdo, con un’ospite che è sparita come Guillermo Mariotto a Ballando con le Stelle. La serata è stata animata da grandi protagonisti del panorama italiano. Lorenzo Jovanotti è tornato in TV dopo due anni, raccontando la sua lunga riabilitazione in seguito a un grave incidente e presentando il suo nuovo singolo Montecristo.





Ha parlato con entusiasmo del prossimo “Palajova Tour”, previsto per marzo 2025, che lo riporterà sul palco dopo anni di assenza dai palazzetti. Tra gli altri ospiti spiccavano Gerry Scotti, icona della televisione, e i Pinguini Tattici Nucleari, che hanno condiviso aneddoti e progetti futuri, regalando momenti di leggerezza e intrattenimento al pubblico. E tra loro c’era anche Valeria Marini che ha letto una poesia di Leopardi, facendo impazzire il pubblico in studio.

@ProssimiC stasera tra Giucas Casella che cade e fa robe varie e Valeria Marini che legge Leopardi stasera ci siamo superati #CTCFpic.twitter.com/1wGpnFWTLe — Edo 🎅🏻🎄 (@rienneva_plus) December 1, 2024

Poco dopo però, la donna è sparita dai radar, facendo piombare il pubblico nell’incertezza. Un attimo prima era lì, in mezzo a Giucas Casella e Fabio Fazio, un attimo dopo era scomparsa completamente. E chiaramente sui social sono impazziti tutti vedendo una sorta di parallelismo tra questa vicenda e quella andata in onda in seconda serata su Rai 1. Uno scrive sui social: “Pare che Leopardi sia risorto e morto di nuovo dopo questo momento”.

Valeria Marini è sparita dallo studio. Forse è andata a raggiungere Guillermo Mariotto… #CTCF pic.twitter.com/21TTRKgPww — Zizì (@fabriziomico) December 1, 2024

Un altro utente invece commenta: “Interpretazione da pelle d’oca (?)” c’è chi ha commentato la sua scomparsa con un “Valeria Marini è sparita dallo studio. Forse è andata a raggiungere Guillermo Mariotto…”. Chiaramente si fa riferimento al fatto assurdo capitato a Ballando con le stelle, ovvero quando il giudice ha lasciato lo studio per il troppo stress… Era stressata anche Valeria? Eppure non sembrava. Aspettiamo un suo riscontro, adesso.

