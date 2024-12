Lo Zecchino d’oro, celebre Festival canoro per bambini ha compiuto 67 anni ed è tornato in onda su Rai 1, con la conduzione di Lorenzo Baglioni e Carolina Benvenga. La finale, che ha avuto luogo domenica 1 dicembre a partire dalle 17.20, ha decretato la canzone vincitrice sotto la direzione artistica di Carlo Conti. In gara 14 brani, interpretati da 19 giovani talenti, che sono stati giudicati da due giurie: una composta da adulti, tra cui ospiti d’eccezione del mondo dello spettacolo e della musica.

Presenti Caterina Balivo, Elisabetta Ferracini e Bianca Guaccero, e l’altra da una giuria di bambini, costituita da 20 piccoli giurati variabili per ciascun appuntamento. A questi voti si è aggiunto il giudizio del Piccolo Coro dell’Antoniano. A trionfare in questa 67ª edizione dello Zecchino d’Oro è stato il brano “Diventare un albero”, una canzone pop ispirata allo stile dei Coldplay, interpretata dalla piccola Anna Sole Dalmonte, 9 anni, di Voltana (Ravenna).

Anna Sole vince Lo Zecchino d’Oro: Luca Argentero ha scritto la canzone

La canzone, che celebra l’importanza di vivere le diverse fasi della crescita, è stata scelta sia dalla giuria di bambini che da quella di adulti. Il secondo posto è andato a “Per un pezzetto di terra”, cantato da Beatrice (6 anni) e Gabriele (4 anni), mentre il terzo gradino del podio è stato conquistato da “Nonna rock” di Martina (10 anni). Inoltre, la canzone “Un rospo nel bosco”, interpretata da Andrea di Decimomannu, in provincia di Cagliari, ha vinto il “Premio Rai Radio Kids” come il brano più adatto alla trasmissione in radio.

Uno degli autori del brano vincitore, “Diventare un albero”, è l’attore Luca Argentero, che ha condiviso la sua soddisfazione su Instagram con un’entusiasta “Vincere lo Zecchino d’Oro cheeeeeck”, ha scritto entusiasta nel post sui social. Luca Argentero ha collaborato alla scrittura del testo insieme a Rebecca Pecoriello e Nicola Marotta, mentre la musica è stata curata da Pecoriello, Stefano Francioni e Marotta.

Luca Argentero è un noto attore e personaggio pubblico italiano, famoso per il suo impegno sia nel cinema che in televisione. Noto per il suo fascino e per le sue interpretazioni in film e serie tv di successo, Luca Argentero ha recentemente stupito il pubblico con il suo ruolo di autore per un brano musicale, aggiungendo una nuova dimensione al suo talento creativo. La sua partecipazione al progetto dello Zecchino d’Oro 2024 ha avuto un grande successo, dimostrando la sua versatilità anche nel mondo della musica per bambini.