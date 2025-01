Grande Fratello, Amanda contro Pamela. Nelle ultime ore l’uscita dalla Casa di Luca Calvani ha gettato l’amica Amanda Lecciso nello sconforto. L’inquilina non si aspettava minimamente che uscisse proprio l’attore, anzi agli altri ha confessato di pensare che sarebbe uscita lei. La concorrente ha vissuto un momento molto difficile, è scoppiata a piangere ed è stata consolata dagli altri.

Nell’ultima puntata Amanda Lecciso ha avuto diversi scontri, con Shaila ed Eva ad esempio. Ma non è finita. C’è stato, infatti, anche un confronto piuttosto acceso con Pamela Petrarolo. La tensione è ormai al limite e, dopo il confronto, Amanda si è sfogata utilizzando parole dure nei confronti dell’ex Non è la Rai.

Amanda contro Pamela: “È fuori controllo…”

Amanda Lecciso è andata in confessionale e si è sfogata così contro Pamela Petrarolo: “Pamela è davvero fuori controllo… Pur di darmi contro ormai direbbe che io sono una finta mora”. Secondo lei l’ex Non è la Rai avrebbe cambiato atteggiamento nei suoi confronti nel momento in cui lei è rientrata nella Casa. Tutto frutto di una strategia?

Amanda Lecciso ritiene che Pamela Petrarolo abbia cambiato strategia dopo la separazione da Ilaria Galassi. Ora le due vanno avanti da sole. E il quadro è cambiato completamente. Amanda ha dichiarato: “Lei vuole raggiungere la finale”.

L’uscita di scena di Luca Calvani ha privato Amanda Lecciso di un complice importante che sapeva darle stabilità. Anche Alfonso D’Apice ha notato che il gruppo ha perso il suo leader: per il concorrente napoletano a contendersi la vittoria non saranno Lorenzo e Javier, logorati dalla competizione, ma le persone vicine all’attore toscano…

