Grande Fratello, Amanda in lacrime per Luca. Come molti sanno i due inquilini hanno stretto un forte legame all’interno della Casa. C’è stato anche un incontro passionale tra i due sotto le coperte, una situazione che la stessa concorrente ha voluto rendere nota mettendo l’attore in forte imbarazzo. Tuttavia il rapporto tra i due è rimasto sempre buono.

In più di una circostanza Amanda Lecciso ha ringraziato Luca Calvani per esserci sempre stato, per averla consolata nei momenti di buio. Effettivamente l’attore e la piccola della famiglia Lecciso sono stati l’uno la spalla dell’altra. Ora che Luca Calvani è stato eliminato per Amanda sarà dura. E infatti la concorrente ha mostrato tutto il suo sconforto in queste ore.

Leggi anche: “Vi dico una cosa su Luca”. Grande Fratello, il commento di Ilaria dopo l’uscita: pubblico infuriato





Amanda crolla a piangere per Luca, gli altri la consolano

Alla fine Luca Calvani è risultato il meno votato tra Shaila Gatta, Iago Garcia, Amanda Lecciso, Lorenzo Spolverato e Stefania Orlando. L’attore ha dovuto abbandonare la Casa ed è stata una grave perdita per il reality visto che l’inquilino era uno di quelli che creava più dinamiche.

A dispiacersi sono stati non soltanto i numerosi fan, ma anche Amanda Lecciso che dopo l’uscita dell’amico ha avuto un momento di sconforto ed è scoppiata a piangere. La concorrente si è chiesta come farà adesso senza di lui. Tra l’altro Amanda non si aspettava minimamente l’uscita dell’attore, era anzi convinta che sarebbe stata lei ad abbandonare la Casa.

Per Amanda è stata una puntata particolare, caratterizzata dagli scontri con Shaila, Mariavittoria, Pamela ed Eva. Poi l’addio a Luca Calvani, insomma nervi a fior di pelle. Quando è crollata sono stati Javier, Helena e Alfonso a consolarla. Anche l’ingresso dell’amata nipote Jasmine Carrisi sarà motivo di consolazione per Amanda. Le due, infatti, sono molto legate e hanno anche lo stesso tatuaggio al polso.

“Ma che c* sta dicendo?”. Grande Fratello, il ritorno di Maria Teresa Ruta è già dimenticata