Polemiche su Maria Teresa Ruta al Grande Fratello. Non sono passate nemmeno 24 ore dal suo ingresso nella casa e già sta succedendo il delirio in rete. Infatti, nella giornata del 28 gennaio si sarebbe lasciata scappare una frase brutta, che sta indispettendo i telespettatori che stavano seguendo la diretta 24 ore su 24 su Mediaset Extra.

Attualmente Maria Teresa Ruta è all’interno del tugurio del Grande Fratello, ma è bastato davvero poco per incendiare il pubblico. In tanti le stavano facendo i complimenti per la sua simpatia, ma improvvisamente ha esternato una cosa che ha fatto imbestialire in maniera totale.

Grande Fratello, bufera su Maria Teresa Ruta: cosa ha detto

Sul social network X sono apparsi diversi messaggi di alcuni telespettatori del Grande Fratello, che hanno puntato il dito contro Maria Teresa Ruta. La conduttrice si è lasciata sfuggire alcune parole, che hanno coinvolto altre concorrenti, e la furia degli utenti è stata immediata.

Questo quanto denunciato sui social: “Maria Teresa Ruta ha appena detto che non capisce come una donna possa innamorarsi di un’altra donna. Non censurate un ca*** perché vediamo e sentiamo. Dovete smetterla di invalidare i sentimenti di chiunque a prescindere dal loro orientamento”. E poi un altro utente: “Ha appena detto che non capisce come una donna possa innamorarsi di un’altra donna, meglio che rimane in tugurio. Che schifo“.

Il riferimento della Ruta sarebbe probabilmente rivolto a Zeudi, che si è apertamente dichiarata bisessuale, e anche a Helena che ha mostrato interesse per l’ex Miss Italia. Vedremo se Maria Teresa spiegherà meglio la sua posizione in futuro.