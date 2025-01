Accuse pesanti nei confronti di Beatrice Luzzi dopo la puntata del Grande Fratello. Il giorno successivo all’appuntamento in diretta sul web si è scatenata una rivolta, alla luce di quanto detto dall’opinionista verso Zeudi. E non sappiamo se l’ex concorrente vorrà intervenire in queste ore, magari andando come ospite in qualche trasmissione, per spiegare meglio il suo punto di vista.

Per ora l’attacco contro Beatrice Luzzi è durissimo e dovrà impegnarsi molto per difendersi da accuse molto serie fuori dal Grande Fratello. Il social network X è stato preso d’assalto da molti utenti, che stanno puntando l’attenzione su quelle parole che lei ah riservato a Zeudi e che in tanti hanno ritenuto inaccettabili.

Grande Fratello, accuse contro Beatrice Luzzi: cosa ha detto a Zeudi

Una marea di critiche ha colpito Beatrice Luzzi, come sottolineato dal sito Il Sussidiario e come si è potuto evincere spulciando un po’ in rete. Le affermazioni su Zeudi durante la puntata del Grande Fratello non sono state digerite dai telespettatori, che ora sono letteralmente inferociti con la collega di Cesara Buonamici.

Come spiegato da un utente, “ieri sera Zeudi è stata definita doppia faccia per dire che le piacciono uomini e donne. Non so se ci rendiamo conto della gravità della cosa”. E ancora: “Beatrice, sarebbe bello sentire le tue scuse a Zeudi nella prossima puntata e iniziare a riflettere sul discorso bifobico“.

@Beatrice_Luzzi_ sarebbe bello sentire le tue scuse a Zeudi nella prossima puntata e iniziare a riflettere sul discorso bifobico che avete mostrato dal @GrandeFratello durante tutto il reality. S. XXI ma l'Italia è ancora nel S. XIII 💀 #zelena #GrandeFratello https://t.co/QCwiQjNcmW — eva (@keeptrying96) January 28, 2025

Il pubblico ha accusato Beatrice di omofobia e bifobia, visto che avrebbe paragonato l’essere doppia faccia con la bisessualità di Zeudi. Quest’ultima è parsa perplessa durante la puntata, ma non sappiamo se la Luzzi vorrà fare delle precisazioni.