La resa dei conti al Grande Fratello è arrivata. Per Zeudi, Helena e Javier che hanno tenuto col fiato sospeso i telespettatori da giovedì scorso. Da quando cioè Helena è rientrata in casa e ha preso coscienza di un avvicinamento tra la ex Miss Italia e il pallavolista. Quindi rapporto tra le due è stato messo in discussione. E così, dopo dichiarazioni, flirt, sguardi e ammiccamenti in settimana Alfonso Signorini ha convocato i tre per vederci chiaro.

In breve Zeudi si è nuovamente dichiarata a Helena che però, allo stesso tempo, è ferita dai suoi comportamenti a causa della vicinanza a Javier. Ma ecco cosa è successo dopo la diretta. Interrotto il collegamento con Signorini, Javier è andato da Zeudi per un confronto: “So che è una cosa difficile da fare, non vuoi neanche sentirtelo dire, ma adesso devi sbollentare e stare da sola”.

Leggi anche: “Segue Luca, se ne va”. Grande Fratello, altro addio alla casa dopo quello dell’attore





GF, Zeudi si apre nella notte: cosa succede con Javier e Helena

“L’ho letto nei tuoi occhi che non vuoi che io stia vicino a te. Tu non lo vuoi. Se io mi stacco è solo per una cosa tua, non perché io non voglia starti vicino. Per te Helena è troppo importante. E tu sei innamorata di lei”, ha concluso Javier parlando con una Zeudi molto scossa da quello che è emerso in puntata.

Ma a tutto questo discorso Zeudi ha risposto di non essere innamorata di Helena, ma “infatuata sì. Tanto infatuata”. Per questo Javier non ha intenzione di starle vicino perché rispetta il loro rapporto e i loro sentimenti. Molti fan, però, sono convinti che queste parole saranno presto dimenticate. Di certo c’è che Zeudi c’è rimasta male di come si è comportata Helena in mistery room.

“stalle tu vicino ad helena io non posso starci” #zelena pic.twitter.com/PmYaYmjrPJ — Ali ツ (@aaaalliiceee) January 28, 2025

Javier: "l'ho letto nei tuoi occhi che non vuoi che sto vicino a te.Tu non lo vuoi.Non sono scemo.Mi stacco. Per te Helena è troppo importante e tu sei innamorata di lei"

Anche adesso le #zelena continueranno a rompere il cazzo a Javier con altri 14 aerei?Chiedo 😆#GrandeFratello pic.twitter.com/BQ2kodDPKX — Violett926 (@violett926) January 28, 2025

“Mi ha trattata una mer… Non me lo merito. Spero che se ne renderà conto prima o poi”. Ma Zeudi non vuole assolutamente che la sua amica, per cui ha anche pianto, stia male. Ed è per questo motivo che a Javier ha detto di non volersi avvicinare: “Me la metterei contro e poi non sarei naturale. Ti prenderei come una distrazione e non avrei rispetto di te”. Non resta che aspettare i prossimi sviluppi per capire se a queste parole seguiranno i fatti o le cose si stravolgeranno di nuovo.