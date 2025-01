È successo come sempre di tutto nella nuova puntata del Grande Fratello. Lunedì 27 gennaio Alfonso Signorini ha dapprima dedicato un blocco al triangolo composto da Zeudi, Helena e Javier, con la prima ha dichiarato di essersi infatuata della modella. Sorpresa per Amanda Lecciso, che ha rivisto la nipote Jasmine Carrisi a cui è molto legata e che ha asfaltato Mavi e Shaila per i loro atteggiamenti.

Un altro blocco, nemmeno a dirlo, sul riavvicinamento tra Luca Calvani e Jessica Morlacchi, che sono anche scoppiati a piangere dopo la pace siglata nelle ore antecedenti alla diretta. E poi certo, come sostenevano le anticipazioni, i nuovi ingressi. Sono ufficialmente diventati concorrenti Maria Teresa Ruta, Federico Chimirri e Mattia Fumagalli.

GF, chi esce dopo Luca Calvani

E ovviamente l’eliminato della serata. Anche qui nessuna sorpresa sconvolgente: da giorni circolava il nome di Luca Calvani. Addirittura c’era chi parlava di ritiro e invece è stato il pubblico a farlo fuori dal reality. Ricordiamo che l’attore toscano non era tra i fortunati in possesso del bonus e dunque, salvo colpi di scena, non rientrerà in gara.

Salutato un concorrente è già tempo di pensare al prossimo o prossima gieffina che lascerà la casa più spiata d’Italia. Lunedì sera a finire in nomination sono stati in sei: Amanda Lecciso, Bernardo Cherubini, Chiara Cainelli, Eva Grimaldi, Ilaria Galassi ed Helena Prestes.

Di questi nessuno ha il bonus, che il pubblico ha regalato a Javier, Zeudi, Shaila e Lorenzo. Chi uscirà per sempre, allora? I sondaggi sono stati appena aperti, ma sembrano già chiari. Come fa sapere il sito Biccy, la preferita del pubblico con altissime percentuali è Helena Prestes, seguita da Amanda Lecciso. Il meno votato ovunque per il momento è Bernardo Cherubini e quindi dovrebbe essere proprio il fratello di Jovanotti ad abbandonare giovedì sera.