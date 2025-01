Come previsto, nella puntata del Grande Fratello di lunedì 27 gennaio è entrata nella casa Jasmine Carrisi, la primogenita di Al Bano e Loredana Lecciso. Ma non come nuova concorrente, ma per supportare la zia, Amanda. “Sei sempre elegante, diplomatica, sei pazzesca. Non impazzire mai. Non ho più una vita sociale da quando sei qui, mi manchi, ti amo”, le parole della giovane cantante prima di abbracciare forte la sorella di sua mamma cui è molto legata.

Amanda era molto emozionata e felice perché Jasmine “ha un pezzo del mio cuore, abbiamo anche un tatuaggio insieme”. Poi Jasmine ha chiesto ad Alfonso Signorini di poter parlare con Mariavittoria alla quale ha detto: “Non sono qui per litigare. Però sei stata una delusione. Eravate tanto amiche, poi l’hai pugnalata alle spalle. Finalmente lei lo ha capito. Non sei stata coerente”.

GF, cosa dice Jasmine Carrisi ad Amanda prima di uscire

Mavi si è difesa perché a suo avviso è difficile spiegare a Jasmine “il rapporto che abbiamo avuto. Vivere qui è diverso rispetto a ciò che si vede in tv. L’incoerenza fa parte della vita”. Ma la figlia di Al Bano ne ha avute anche per Shaila, che le ha poi raggiunte in salone: “Non amo i tuoi atteggiamenti. Almeno con Amanda sei stata coerente, le hai sempre detto tutto in faccia”.

Il pubblico ha apprezzato molto l’ingresso a sorpresa di Jasmine tanto da chiedere a gran voce il suo ritorno nella casa ma come concorrente. Tanto più dopo aver sentito le parole dette a zia Amanda sulla porta rossa, al momento dei saluti. Poco prima di chiudere la porta ha detto ad Amanda un “Salutami Javier” che ha fatto sorridere la zia.

la SHIP suprema fatela entrare, deve salvare Javier da quella falsa di Zelda vi PREGOOOOOO#grandefratello pic.twitter.com/yMEXa0V7Cs — mullon3 (@mullon34) January 27, 2025

“Oh-oh”, ha detto col sorriso per poi raggiungere gli altri e gridare: “Javi!!! Quando se ne è andata ha detto ‘salutami Javier‘”. A quel punto i telespettatori sono proprio impazziti: “Lei come tutte noi ! Pazze di lui”, “Io se fossi a Javier ci farei un pensierino! Lei troppo carina ! La capiamo Javier è bello fuori e dentro”. E ancora: “la SHIP suprema fatela entrare, deve salvare Javier da quella falsa di Zelda vi PREGOOOOOO”.