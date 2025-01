L’eliminazione di Luca Calvani dal Grande Fratello ha suscitato diverse reazioni, tra cui quella di Ilaria Galassi, concorrente del programma. Durante una conversazione con Eva Grimaldi, tempo fa Ilaria aveva espresso la sua opinione su alcuni partecipanti, riferendosi appunto a Luca, Amanda Lecciso e Stefania Orlando come “il trio monnezza”. Questa affermazione ha immediatamente attirato l’attenzione, con Eva Grimaldi che ha cercato di moderare i toni, esclamando: “No dai, cosa stai dicendo?”. Chiaramente nei giorni scorsi i suoi commenti di Ilaria hanno generato un acceso dibattito sui social media.

Alcuni utenti hanno criticato la durezza delle sue parole, ritenendole eccessive e poco rispettose. Altri, invece, hanno condiviso il suo punto di vista, esprimendo disappunto nei confronti dei concorrenti menzionati. La polarizzazione delle opinioni riflette le dinamiche complesse e le tensioni che caratterizzano questa edizione del reality. Inoltre, è emerso che tra Ilaria Galassi e Luca Calvani vi era già una “rottura totale” prima dell’eliminazione di quest’ultimo.





Ilaria Galassi choc su Luca dopo l’eliminazione

Questo potrebbe aver influenzato le dichiarazioni di Ilaria e le sue reazioni successive. Ma cosa ha detto la Non è la Rai su Calvani? E pensare che quasi tutti sono rimasti sorpresi o dispiaciuti dell’elimiaznione di una colonna portante di questa edizione. Signorini nell’accoglierlo in studio ha detto all’attore: “Quando tu te ne sei uscito, anche quelli che sono stati i tuoi ‘nemici’ erano sinceramente dispiaciuti perchè si è perso un pezzo di quella, casa e l’hanno riconosciuto…”.

Ma è davvero così? Non proprio, visto che Ilaria Galassi, parlando con Jessica Morlacchi, Mariavittoria, Pamela Petrarolo e Shaila, non ha di certo fatto finta di niente e ha detto: “Vi posso dire una cosa? Io sono felice che sia uscito Luca…”. La Non è la Rai, non sisddisfatta spiega di non averlo mai sopportato troppo: “Io non lo sopportavo… È brutto dirlo?”.

MV: ma dov’è il Tim Helena Amanda

ILARIA:posso dire che io sono contenta che Luca e’ uscito non lo sopportavo più,spero che alla prossima uscirai tu o Chiara#GrandeFratello pic.twitter.com/FZfz23zy3p — 𝓝𝓪𝓽𝓪𝓼𝓬𝓲𝓪 𝓢𝓢𝓛𝓪𝔃𝓲𝓸🦅📢69% (@NatasciaE30) January 28, 2025

Mariavittoria cerca di giustificare il suo ragionamento: “No, se lo senti…”. Ma non tutti sono felici, anzi. Amanda Lecciso distrutta dice dopo l’eliminazione di Luca Calvani dal Grande Fratello 2024: “Come si fa senza di lui qui?”. In effetti qualche dinamica ne risentirà senza dubbio. E pensare che proprio adesso Calvani aveva fatto pace con Jessica. Che peccato!

