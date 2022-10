Mara Venier ospita Stefania, la moglie di Franco Gatti, l’ex cantante dei Ricchi e Poveri scomparso di recente. L’annuncio è stato dato in una nota pubblicata dall’Ansa: “È andato via un pezzo della nostra vita. Ciao Franco”, è il saluto del gruppo di cui faceva parte Franco Gatti e che aveva lasciato qualche anno fa. I Ricchi e Poveri sono nati negli anni ’60, ma Franco Gatti si era allontanato dopo la tragedia che aveva colpito la sua famiglia nel 2013: la morte del figlio Alessio.

In una delle sue ultime interviste, in collegamento con Storie Italiane, Franco Gatti aveva dichiarato che dopo aver contratto il Covid, nel 2020, già affetto dal morbo di Crohn, la sua condizione si era particolarmente aggravata, a seguito di una cura di cortisone: “Il Covid mi ha risvegliato il morbo di Crohn che ho avuto da ragazzo e che era sparito per 30 anni”. E ancora: “Sono stato curato dal dottor Furnari con del cortisone, che ha fatto bene da una parte e male dall’altra, perché mi ha fatto venire la candida nello stomaco e un piccolo herpes. Mi ha quindi guarito Matteo Bassetti, con il quale dovremo prima o poi trovarci a cantare una canzone insieme”.

Franco Gatti, la moglie parla della morte: “Non si è lasciato morire”

A Domenica In la conduttrice ha voluto dedicare un omaggio a Franco Gatti e ha ospitato la moglie Stefania Picasso. Il suo racconto ha commosso tutti, anche Mara Venier è apparsa particolarmente emozionata. Molto toccante la confessione sugli ultimi istanti insieme al cantante: “Le sue ultime parole sono state: ‘Ti amo e ti amerò sempre‘”. La vita della coppia è stata segnata da un profondo dolore, la morte prematura del figlio Alessio nel 2013.

Tuttavia Stefania Picasso ha assicurato che la scomparsa del marito non è legata al dolore per la morte del figlio: “Non si è lasciato morire”. La causa del decesso del cantante dei Ricchi e Poveri sarebbe legata a patologie pregresse. Nell’ultimo mese, in particolare, è stato ricoverato in ospedale: “In questo mese Franco era la nostra priorità, perché era all’ospedale, si è aggravato tantissimo. Tu non sai cosa non mi ha dato in questo mese Franco”, ha detto Stefania Picasso a Mara Venier, anche lei visibilmente commossa.

L’ex moglie di Franco Gatti ha raccontato anche il loro primo incontro: “Angelo abitava a Recco, io sono di Recco. Un giorno mi sono trovata a casa sua perché mia sorella era amica di sua nipote. È arrivato Franco, io l’ho visto e credo sia stato il vero colpo di fulmine. Vado a casa e dico a mia sorella: ‘Io questo me lo sposo’. Avevo 21 anni”.