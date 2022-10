Franco Gatti se n’è andato a 80 anni: la sua morte ha lasciato senza parole milioni di fan dei Ricchi e Poveri, quello gruppo che sapeva emozionare ed ha scritto pagine importanti della musica italiana. Tanti i messaggi arrivati. Su Twitter, tra i primi, quello di Rita Pavone: ”Il mio dolore e il mio cordoglio per la scomparsa di Franco Gatti, la voce baritonale dei Ricchi e Poveri. Avevo notato la sua assenza al Suzuky Arena, ma pensavo fosse una scelta personale. Ho riabbracciato Angela ed Angelo con gioia ma non ho fatto domande. Addio amico mio. RIP”.



In diretta a Storie Italiane, il programma in onda su Rai 2 di Eleonora Daniele, è intervenuta Maria Occhiena che con Gatti aveva vissuto una parte della carriera nei Ricchi e Poveri. “Non stava bene, l’aveva anche dichiarato. Io ieri sono andata a trovarlo e ad abbracciarlo. Non so cosa dire, sono proprio affranta”. L’ultima apparizione vera e propria dei Ricchi e Poveri è avvenuta in occasione di una puntata di “Ballando con le Stelle”, dopodiché “ci siamo visti soltanto lontano dalle telecamere, per stare insieme, perché lavorativamente non era possibile, lui stava male”.

Morte Franco Gatti: “Era malato. Si è aggravato all’improvviso”



Ma cosa aveva Franco Gatti? In una delle sue ultime interviste, in collegamento con Storie Italiane, Gatti aveva dichiarato che dopo aver contratto il Covid, nel 2020, già affetto dal morbo di Crohn, la sua condizione si era particolarmente aggravata, a seguito di una cura di cortisone. : “Il Covid mi ha risvegliato il morbo di Crohn che ho avuto da ragazzo e che era sparito per 30 anni”.



E Ancora: “Sono stato curato dal dottor Furnari con del cortisone, che ha fatto bene da una parte e male dall’altra, perché mi ha fatto venire la candida nello stomaco e un piccolo herpes. Mi ha quindi guarito Matteo Bassetti, con il quale dovremo prima o poi trovarci a cantare una canzone insieme”. Le ragioni delle morte non sono stata chiarite, ma è possibile ipotizzare uno stato compromesso da comorbilità.



Scrive Repubblica come fonti vicine alla famiglia fanno sapere come: “Le sue condizioni di salute si sono complicate nelle ultime settimane”, fanno sapere. “I funerali saranno giovedì a Genova”. La città che gli è stata accanto quando la sua vita si era interrotta la prima volta con la morte improvvisa del figlio appena 23enne.

