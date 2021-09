“Cosa hai messo sulle te***?”. Domanda a bruciapelo al GF Vip 6, Francesca Cipriani svela il motivo di quello strano gesto

Francesca Cipriani è una delle concorrenti del GF Vip 6, il reality show in onda su Canale 5 e condotto da Alfonso Signorini. Come sempre la showgirl ha conquistato il pubblico con la sua simpatia e all’interno della Casa si è fatta notare per le sue forme prorompenti.

Francesca Cipriani, che non ha mai fatto mistero di essersi sottoposta a diversi interventi di chirurgia estetica per aumentare le sue forme, costantemente messe in mostra con scollature vertiginose in ogni stagione dell’anno e anche al GF Vip non perde occasione per dare prova della sua sensualità, è entrata nella casa portando una ventata di simpatia e freschezza regalando siparietti esilaranti.

GF Vip 6, perché Francesca Cipriani trucca il seno

Si è rifatta più volte il seno ed è arrivata a portare la decima misura. Ma ha fatto parlare di sé anche per il ritocco al lato b, documentato settimana dopo settimana durante la trasmissione di Barbara D’Urso, Pomeriggio Cinque. Durante la puntata del GF Vip 6 andata in onda lunedì 20 settembre, Alfonso Signorini ha mostrato un video in cui Francesca Cipriani truccava il suo prosperoso seno e ha chiesto delucidazioni.





“Francesca, trucchi anche il seno?”, ha chiesto incuriosito il conduttore del Grande Fratello Vip e Francesca ha spiegato che da qualche anno è costretta ad applicare un correttore sul seno a causa di un vecchio tatuaggio che ha deciso di rimuovere quando nel 2016 si era sottoposta a un altro intervento per aumentare di qualche taglia il seno.

In quell’occasione, al settimanale Nuovo Francesca Cirpiani aveva spiegato che la scelta di togliere con il laser il tatuaggio: “Desidero aumentare di altre due misure il mio seno, che deve passare dalla settima alla nona. Il bocciolo va eliminato prima che si deformi. Il fiore… potrebbe diventare un quercia!”, aveva detto.