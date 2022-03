È andata in onda stasera 29 marzo la nuova puntata de La Pupa il Secchione Show, il programma condotto da Barbara D’Urso tornato su Italia Uno con un format tutto nuovo e volti noti del mondo del gossip, dei social e della televisione.

Tra i concorrenti c’è anche Flavia Vento che, però, ha deciso di abbandonare. La sua intenzione era stata già palesata qualche giorno fa ma adesso, a confermarlo, è stata la stessa conduttrice con un video pubblicato sui social. “Io me ne vado, nello sgabuzzo non ci sto”, dice Flavia Vento nella clip, per poi scoppiare a piangere e prendersela con Aristide Malnati, il suo secchione: “Lasciami stare, mi girano proprio i cogl**ni”.





Flavia Vento: “Cose gravi, perché ho lasciato La pupa e il secchione”

“Barbara buongiorno… amore mi viene da piangere, non sono portata per questi reality“, dice Flavia Vento che ha già partecipato a La fattoria, L’isola dei Famosi e il GFVip5 (programmi che ha sempre lasciato per sua volontà). A questo punto la pupa ha deciso di lasciare il programma. Aristide Malnati è rimasto in gioco e per lui è entrata un’altra pupa: Elena Morali.

In videochiamata da casa, Flavi Vento è stata ospite nello studio de La Pupa e il Secchione e spiegando i motivi dell’abbandono ha lanciato una pesante accusa al programma. “È successa una cosa di cui non voglio parlare, è una cosa abbastanza grave. Il motivo per cui me ne sono andata è un motivo molto grave”, ha detto l’ex pupa.

In collegamento con Barbara D’Urso, la showgirl è apparsa provata e si è rifiutata di rispondere alle domande della conduttrice e degli opinionisti. “È patetico tutto questo Flavia. – ha detto Antonella Elia – Ci siamo incontrati al parco dopo che hai abbandonato il GF Vip dopo una sola notte e mi hai pregata di farti rientrare nel programma perché non sapevi come dare da mangiare ai tuoi cani”. L’ex pupa ha intimato l’opinionista di tacere annunciando anche una denuncia.