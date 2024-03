Ancora una bella notizia per Antonella Clerici. Registrato infatti un nuovo ritorno, dopo una lunga assenza, nella trasmissione È sempre mezzogiorno. La conduttrice è parsa molto felice e l’ha quindi ringraziata per questa preziosa presenza. A riferire tutti i dettagli è stato il sito Ultimenotizieflash, che ha anche ipotizzato la ragione di questo rientro nel programma.

Dunque, Antonella Clerici ha iniziato la nuova settimana con un ritorno straordinario a È sempre mezzogiorno nella giornata di lunedì 25 marzo. Un momento che ha fatto piacere non soltanto alla padrona di casa, ma anche a tutti i telespettatori che hanno assistito a questa scena con enorme gioia. E scopriamo insieme cosa è stato detto dalla presentatrice.

Antonella Clerici, grande ritorno a È sempre mezzogiorno: chi è

Antonella Clerici ha annunciato il ritorno di lei a È sempre mezzogiorno, dopo quello di Sergio Barzetti nei giorni scorsi, e ha commentato così il suo rientro in studio: “Ogni tanto vieni a trovarci perché il pubblico ti reclama. Ma lei è una donna impegnata tra famiglia e lavoro. Prima Roma per te da Bologna era distante, ma adesso siamo a Milano ed è più vicino“.

Ad essere ritornata è Alessandra Spisni, esperta di tortelli e sfoglia da stendere, come ricordato da Ultimenotizieflash che ha aggiunto che il suo ritorno potrebbe essere stato estemporaneo. Infatti, è stata ospite ma non dovrebbe restare anche nei prossimi giorni come invece accadrà a Barzetti. Lei era amata sin dai tempi in cui la Clerici presentava La prova del cuoco.

Alessandra Spisni è anche diventata nonna e, oltre a concentrarsi sulle sue qualità culinarie sui social, ha tanta voglia di pensare alla sua famiglia e quindi essere presente costantemente dalla Clerici è impossibile.