Il clamoroso ritorno dello chef famoso a “E’ sempre mezzogiorno”. Quella di ieri, 22 marzo, non è stata una puntata come le altre per lo show culinario su Rai Uno condotto da Antonella Clerici. Dopo un lungo stop infatti è riapparso in studio uno dei protagonisti storici della trasmissione. Si parla dello chef che si era dovuto fermare a causa di una polemica scoppiata nei mesi scorsi a seguito di sue dichiarazioni.

Per la trasmissione quell’episodio era stato un colpo molto duro. All’epoca il caso aveva avuto una eco enorme. Una situazione che aveva messo in imbarazzo la Rai, soprattutto per le tematiche che venivano toccate, e sul quale il giorno seguente è dovuta intervenire anche la stessa Clerici. Adesso quindi la vicenda sembra essersi chiusa definitivamente.

Clamoroso a “E’ sempre mezzogiorno”, il ritorno in studio dello chef

Lo chef si era già scusato all’epoca, subito dopo che era scoppiato il caso. Ieri lo ha potuto fare di nuovo in onda, rivolgendosi direttamente ai telespettatori. Ecco le sue parole: “Si capisce, le parole fanno male, sono importanti”. Il cuoco è apparso visibilmente affranto e anche un po’ in imbarazzo: “In cuor mio non c’era nessuna intenzione, chiedo scusa, mi dispiace, sono qui a fare quello che so fare meglio, cucinare”.

La maggior parte del pubblico sembra aver compreso e accettato le scuse dello chef: tutti possono sbagliare. Una percentuale di telespettatori invece no. Commentando la notizia sui social ieri alcuni utenti del web si sono lasciati andare comunque a commenti critici.

E Antonella come l’ha presa? E’ stata proprio lei a riaccogliere in studio lo chef dopo il periodo di esilio dalla trasmissione. Una accoglienza senza tanti fronzoli: “Diamogli il bentornato”, ha detto Antonella al pubblico. Poi ha annunciato che il cuoco avrebbe detto poche parole. Impossibile fare finta di niente dopo quello che era successo. Ma subito dopo Clerici ha tagliato corto: “Ne abbiamo già dette tante. Voltiamo pagina e facciamo parlare i tuoi risotti”.

Caso chiuso per lo chef Sergio Barzetti. A fine dicembre durante una puntata di “È sempre mezzogiorno” il cuoco si era reso protagonista di una uscita infelice. Parlando di vino fece un riferimento che era suonato a tutti misogino. In sostanza parlava dell’alcol come di uno strumento con il quale è possibile “stordire la preda”.

Da queste parole scaturirono vibranti proteste. Il giorno dopo Antonella Clerici provò in qualche modo a smorzare il caso: “Io so la persona che è ma ha fatto veramente una battuta che… Noi eravamo in diretta io ho cercato di sottolineare che era una battuta infelice ma forse non l’ho fatto abbastanza” disse la conduttrice a scusarsi.