“Devo fare un annuncio”, È sempre mezzogiorno, il pubblico di Antonella Clerici senza parole. Un ospite torna in tv dopo la polemica e le sue parole fanno impazzire i fan. Vi ricorderete di lui e della bufera che si è messa in moto dopo le sue parole riguardo il vino utilizzato per “stordire la preda”. La preda in questione per lo chef era una ipotetica donna, riportano tanti utenti sui social e per questo la polemica è divampata in un istante. Oggi però, dopo quella uscita infelice sotto Natale e di fronte ad Antonella Clerici, Sergio Barzetti e lo fa sapere a tutti tramite i suoi social.

Scrive su Instagram: “Dopo tre mesi è bello rientrare nella Cucina di È sempre mezzogiorno, riabbracciare Antonella, i cuochi del Backstage, le costumiste, l’attrezzeria, il trucco e parrucco, la regia, i tecnici di studio, i microfonisti, tutti gli assistenti di studio dal primo all’ultimo, la super redazione di è sempre mezzogiorno, la caporedattrice, il Maestro, le signore e i signori delle pulizie, i runner, i tecnici luci, i cameramen e tutti i nostri grandi e unici Autori, tutti i miei meravigliosi amici/colleghi che in questi mesi mi hanno sostenuto e non per ultimi a breve…. virtualmente potrò riabbracciare tutti voi, non mancate ore 12.00 Rai Uno è sempre mezzogiorno grazie a tutti con gratitudine e abbondanza di sorRisi Sergio”.





È sempre mezzogiorno, Sergio Barzetti torna in tv

Solo qualche tempo fa era tornato sulla faccenda scrivendo invece: “Ciao a tutti. Mi sembra rispettoso e altrettanto doveroso ringraziarvi uno ad uno per il tanto affetto che quotidianamente, da due mesi, mi state dimostrando. Non auguro a nessuno di trovarsi travolto da un’onda dolorosa di giudizi e parole pesanti. Ma a tutto c’è rimedio; il silenzio aiuta tanto, il rumore assordante non ti aiuta ma è esperienza, si impara e ci si rialza, come nel mio lavoro a volte ho imparato di più dalle brutte esperienze che da quelle belle”.

E ancora lo chef: “In questi due mesi ho tradotto una brutta esperienza in una grande opportunità, ho capito la differenza tra il reale e il virtuale, ho ringraziato il Signore che mi ha sempre aiutato negli anni a costruire il mio quotidiano su basi reali e solide. Tutto ha tremato ma nulla è crollato. Sono ancor più consapevole che la mia vita è basata su una meravigliosa famiglia, su valori semplici ma indissolvibili. D’altronde quando il brodo bolle troppo forte tutto si mescola, il buono e il cattivo, allora l’esperienza ti spinge ad abbassare la fiamma e tutto torna al suo posto”.

Poi conclude Sergio Barzetti: “Si dice che ‘decanta’, il torpido svanisce e si deposita sul fondo, il brodo torna a brillare lasciando intravedere tutto il suo buono. In breve è solo questione di tempo….di pazienza. Forse la stessa che oggi non c’è più, che ci fa fare tanti errori e non fa apprezzare il bello che quotidianamente abbiamo di fronte ai nostri occhi. Con i giusti tempi tornerò a raccontarmi, tornerò a condividere con voi le mie emozioni. Grazie a tutti voi con 600 gr di gratitudine, 500 gr di affetto, abbondanza di sorRisi, alloro come se piovesse”.

