“Fatti gravissimi”. Grande Fratello, saltata la diretta: proprio in quel momento stava succedendo qualcosa di pesante. Ma andiamo con ordine. Ieri, alle 22 circa, la diretta h24 del reality show si è bruscamente interrotta. Nessuno sa ancora, con certezza cosa sia capitato, ma sembra evidente che se per più di un’ora le telecamere sono state spente, qualcosa di grave deve essere necessariamente successo. Ma cosa? La diretta è saltata non solo su Mediaset Extra, ma anche sulle due regie del sito ufficiale. Per più di un’ora nessuna immagine live, ma solo repliche.

Eppure in tanti fanno notare che qualche istante prima del blocco tv, c’è stata una pesante discussione tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi. Chi l’ha vista dice che si è trattata di una roba di routine, niente a che vedere con le litigate dei giorni scorsi. E molto lontano dalla quasi rissa tra Helena e Shaila Gatta. Eppure in tanti sospettano che la regia potrebbe avere bloccato intenzionalmente la diretta per poi riprendere una volta per tutte i concorrenti e fargli dare una benedetta calmata.





“Fatti gravissimi”. Grande Fratello, saltata la diretta

Amedeo Venza ha poi fatto sapere che una sua fonte (molto attendibile, dice) gli avrebbe fatto sapere che ila diretta sarebbe stata bloccata per un gesto “non consono”: Fonti attendibili fanno sapere che in casa qualcuno avrebbe “fatto” un gesto poco consono alla situazione. E sarebbe arrivata da lì la decisione di sospendere la live e richiamarli tutti all’attenzione!”. Sui social chiaramente se ne è letta e sentita della qualunque.

Alcuni utenti hanno parlato di “comunicazioni tra gli autori e i gieffini” appunto. Ma c’è chi anche ha ipotizzato un errore della regia o appunto di una rissa tra i concorrenti. Ma l’ipotesi più veritiera e probabile è quella del meteo. I romani hanno fatto sarei che in quel momento nella Capitale c’era maltempo e non è escluso qualche disservizio di corrente (o magari un fulmine).

C’è poco da scherzare fate che Jessica non abbia toccato Helena, da lei mi aspetto di tutto #heleners #GrandeFratello pic.twitter.com/02umOX7lAE — I S T R I O N E 🇮🇹🇧🇷 (@uccia0705) December 12, 2024

Ilaria “Helena è stata sgarbata, a na certa le ho detto “vattene, fatti i ca*zi tuoi.

Jessica “MA IO TI AMO”

Pamela “secondo me è brilla”

Jessica “ma va, quella è così da normale, quale brilla.#grandefratelllo#helevier #heleniers pic.twitter.com/m7RF4PHtZe — Teresa Costante (@tessycost) December 13, 2024

In tanti hanno poi notato che pochi istanti prima che si interrompesse la diretta c’era Tommaso Franchi a ballare in mezzo al salone. Ad un tratto la luce ha iniziato a saltellare con lui. No, non sembrava un effetto musicale, più un disservizio della corrente. Tuttavia il dubbio rimane, visto che il tempismo della litigata sembra sospetto. Restiamo in attesa di capire.

