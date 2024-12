Lunedì 16 dicembre potrebbe esserci un nuovo clamoroso ingresso all’interno della casa del Grande Fratello. Se il colpo dovesse effettivamente realizzarsi, per Signorini sarebbe come calare un poker d’assi servito. Sì perché la candidata non è solo una vecchia conoscenza del programma, ma addirittura una concorrente dell’edizione in corso di Ballando con le stelle, lo show di Milly Carlucci che in questa stagione sta tritando ogni record. A dare l’abbocco di un possibile ingresso è stata lei.

In una diretta su instagram di ieri sera, rispondendo ad un fan che le diceva di come sarebbe stata perfetta come concorrente in questa stagione, ha detto sibillina: “Eh in effetti lunedì 16 dicembre sarò al Grande Fratello”. Poi ha aggiunto: “No scherzo, vado a trovare”. Il pubblico social è già impazzito.





Grande Fratello, entra Sonia Bruganelli? Il gossip clamoroso

La ballerina in questione è Sonia Bruganelli ed un suo ingresso sarebbe una bomba senza precedenti. “No ragazzi, se entra la Brugi qui viene giù tutto”, si legge sui social. “Sonia al Grande Fratello? Se è un sogno vi prego non svegliatemi. Insomma, l’attesa è altissima”. Sonia Bruganelli era stata opinionista per bene due stagioni.

Aveva motivato il suo addio così: “Al GF mi sono messa al servizio del format e ha avuto un senso. Non penso che sarei di nuovo credibile nel ruolo di opinionista. In tv voglio fare cose che mi appartengono. Sono molto felice del ruolo di produttrice anche perché Mediaset sta dando alla mia società una serie di nuove produzioni.”

“Mi sono prestata al GF Vip per avere una credibilità come persona, e adesso la sfrutto portando acqua al mio mulino di produttrice tv”. A Ballando con le stelle Sonia non ha avuto vita facile, il suo rapporto specie con Selvaggia Lucarelli è stato a dir poco conflittuale.