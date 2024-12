Momento di alta tensione al Grande Fratello con Lorenzo duramente attaccato da Bernardo. Il concorrente entrato da poco è stato molto determinato nei confronti del suo coinquilino, con quest’ultimo che non si aspettava una reazione simile dell’uomo. E ora il pubblico ovviamente sarà diviso, tra chi apprezza Spolverato e chi invece il fratello di Jovanotti.

Da quando Bernardo ha varcato la porta rossa ha analizzato Lorenzo e adesso ha deciso di rompere il silenzio su di lui. C’è una ragione per la quale non starebbe gradendo assolutamente la convivenza con l’altro concorrente del Grande Fratello, che ha provato a spiegarsi ma ha trovato dinanzi a sé una persona incline a mantenere il suo pensiero.

Grande Fratello, Lorenzo sotto attacco: perché Bernardo ce l’ha con lui

Abbastanza pesante il giudizio di Bernardo su Lorenzo. I telespettatori del Grande Fratello hanno subito postato il video in cui c’è stata la discussione tra i due. Cherubini ha esordito così, gelando il compagno di avventura: “Non puoi fare l’attore con me e non giudicarmi perché non te lo puoi permettere. Ho 34 anni più di te”. E il modella ha reagito così: “Ma chi l’ha mai fatto?“.

Come ricostruito dagli utenti e dal sito Blastingnews, Bernardo ha accusato Lorenzo di fare di tutto affinché ci sia manipolazione da parte sua nei confronti di altri inquilini. Il fratello di Jovanotti ha aggiunto: “La mia infanzia è stata dura come la tua, veniamo entrambi dalla strada. Lì la prima cosa che si impara è la lealtà. Non mi devi giudicare, sennò alzati e vattene“.

Il bro di Jovanotti ha già sgamato il tentativo di manipolazione che vorrebbe fargli l’attoruncolo 😭😭✈️ non ce la faccio il + pagliaccio#grandefratello pic.twitter.com/2pV33Kk4qy — 🌻SoleilStateOfMind🌻 (@sunstateofmind_) December 12, 2024

Lorenzo si è difeso sempre di più: “Io non ti ho mai manipolato“, eppure Bernardo non ha arretrato nemmeno di un centimetro: “Così impari a parlare quando uno non c’è“. E molti hanno accolto l’opinione di Cherubini: “Lorenzo è un pagliaccio”, “Adoro Bernardo, ha smascherato quell’attore da quattro soldi”, “Lorenzo rigira la frittata facendogli complimenti, è diabolico”.