La serata del 6 gennaio 2025 ha visto su Rai 1 la messa in onda di Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia, condotto da Stefano De Martino. L’evento ha combinato l’emozione del gioco dei pacchi con l’attesa per l’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia, culminando con l’assegnazione del premio di prima categoria da 5 milioni di euro. La puntata ha visto la partecipazione di numerosi ospiti del mondo dello spettacolo, tra cui Gianni Morandi, Lino Guanciale, Rocco Papaleo, Ilenia Pastorelli, Federica Nargi, Giusy Buscemi, Cristiano Caccamo, Pilar Fogliati, Francesco Paolantoni, Biagio Izzo, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito, Vincenzo De Lucia, Nek, Bianca Guaccero e Simon & The Stars.

La serata è iniziata con una partita classica del game show, giocata da un concorrente rappresentante una regione italiana. Successivamente, alcuni degli ospiti VIP hanno partecipato a un gioco rispondendo a domande sulle regioni italiane. Le loro performance hanno contribuito a determinare la classifica finale, che ha stabilito il valore dei cinque biglietti vincenti di prima categoria. 





Tra gli ospiti, Mara Maionchi ha brillato per la sua spontaneità e il suo spirito ironico. Durante l’interazione con una concorrente, la Maionchi ha regalato momenti di pura comicità, culminando in un’espressione colorita che ha rapidamente fatto il giro dei social, suscitando l’ilarità del pubblico. Ad un tratto il padrone di casa chiede: “Antonietta, che fai? Accetti o rifiuti?”. Prende la parola Mara Maionchi che dice: “Signora, faccia quello che ca*** le pare”. Poco dopo Stefano chiede: “Secondo te quanto c’è nel pacco?”.

MARA MAIONCHI CHE URLA “SIGNORA FACCIA QUELLO CHE CAZZO LE PARE” E LINO GUANCIALE SALTA DALLA SEDIA PUHAHAHA #affarituoi pic.twitter.com/2Q43oKLiX1 — chiara💭 disease 🖤 (@chiastra_) January 6, 2025

Mara Maionchi, serafica, risponde: “Ma secondo te se facevo l’indovina stavo qua?”. Una frase sfuggita e che ha strappato un sorriso ai presenti, come a Lino Guanciale e Federica Nargi. Ecco allora che alla fine la concorrente ha accettato l’offerta di 35mila euro. D’altronde nel gran finale erano rimasti i 10 euro e i 300mila euro e nel suo pacco c’erano solo i 10 euro.

“Ha fatto bene ad accettare, e andiamo! Mannaggia a te, mi hai fatto sudare!”, ha concluso così la partita il conduttore. C’è da dire che la presenza di Mara Maionchi ha aggiunto un tocco di vivacità alla serata, dimostrando ancora una volta la sua capacità di intrattenere e coinvolgere gli spettatori con la sua personalità schietta e genuina. Tuttavia il pubblico ha trovato la puntata speciale un tantino lunga. In effetti è durata tantissimo.

