La puntata speciale di Affari Tuoi andata in onda il 6 gennaio 2025, dedicata all’estrazione dei numeri vincenti della Lotteria Italia, ha suscitato reazioni contrastanti tra il pubblico. Condotta da Stefano De Martino, la serata ha visto la partecipazione di numerosi ospiti, tra cui Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Mara Maionchi, e ha combinato elementi del tradizionale gioco dei pacchi con momenti di intrattenimento tipici di Stasera tutto è possibile.

Molti telespettatori hanno espresso disappunto per la fusione dei due format, ritenendo che l’inclusione di sketch comici e giochi abbia diluito l’essenza di Affari Tuoi. Alcuni hanno sottolineato che la presenza di ospiti legati a Stasera tutto è possibile abbia trasformato la puntata in una sorta di ibrido tra i due programmi, generando confusione. Un utente ha commentato: “Per me è Stefano che ha trasformato questa puntata di Affari Tuoi in una puntata di Stasera tutto è possibile”. La partita della concorrente Antonietta, rappresentante della Basilicata, ha ricevuto critiche per la sua lentezza.





Affari Tuoi, critiche pesanti dal pubblico: cosa è successo

La partecipazione della figlia, che ha spesso confuso la madre con consigli contraddittori, ha ulteriormente rallentato il ritmo del gioco, causando frustrazione tra gli spettatori. Un telespettatore ha osservato: “Questa puntata di Affari Tuoi mi sta sfinendo”. E ancora: “Che noia. Ho dovuto spegnere la tv, ma si può? 5 numeri dovevate dare e qui c’è la fissa di dover fare l’una di notte ad ogni costo. Veramente pessima televisione“. Poi un altro: “Sono le 23,30, domani la gente lavora. Non possono dare sti c…o di numeri senza tutto sto teatrino che sembra lo show stupido di una tv privata anni 90? Ma soprattutto a chi ca..o fa ridere sta roba?”.

il pubblico e i vip in attesa che finisca questa agonia.#AffariTuoi #LotteriaItalia pic.twitter.com/AaJijlHol6 — Fiodor 🏀 (@Fiodor1976) January 6, 2025

Di nuovo: “Assurdo che a mezzanotte non abbiano ancora dato un solo biglietto“. Qualcuno scrive: “Ma la gente, per capire se domani sarà o meno milionaria, domani dovrà comunque andare a lavoro, a parte i vincitori. Magari estrarre sti c…o di numeri anziché fare ‘sti teatrini aiuterebbe“. Nonostante le critiche, alcuni momenti hanno divertito il pubblico. Mara Maionchi, in particolare, ha attirato l’attenzione con un’espressione colorita rivolta alla concorrente, suscitando risate sia in studio che tra gli spettatori a casa.

Pensa guardare tutto sto teatrino (compresa la partita noiosissima della concorrente della Basilicata) e poi scoprire che comunque non hai vinto alla #LotteriaItalia e quindi domani ti devi svegliare presto e andare a lavorare

Mai na gioia#AffariTuoi pic.twitter.com/vskLQrLeAv — Luisa (@lc_vittoria) January 6, 2025

MARA MAIONCHI CHE URLA “SIGNORA FACCIA QUELLO CHE CAZZO LE PARE” E LINO GUANCIALE SALTA DALLA SEDIA PUHAHAHA #affarituoi pic.twitter.com/2Q43oKLiX1 — chiara💭 disease 🖤 (@chiastra_) January 6, 2025

La sua spontaneità è stata apprezzata, con reazioni divertite degli ospiti presenti. In sintesi, la puntata speciale di Affari Tuoi del 6 gennaio 2025 ha diviso l’audience. Mentre alcuni hanno apprezzato l’innovazione e l’intrattenimento offerti dalla combinazione dei due format, altri hanno criticato la perdita dell’identità originale del programma e la gestione dei tempi. Resta da vedere se la produzione terrà conto di queste reazioni per future edizioni speciali.

